Uzmanından uyarı: Güneş kremleri D vitamini oluşumunu engelliyor

D vitamininin önemine değinen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Akdere, kemiklerin sağlam olması için insanların güneş ışığından yeterince fayda görmeleri gerektiğini ifade ederek, "Dünyamızı ısıtan güneşin insan sağlığına çok faydası vardır. Özellikle D vitamini sentezinde kemikteki aktif formda dönüşmesinde güneşim vazgeçilmez bir faydası vardır" dedi.

Kemik erimeleri, zayıflama ve kırılmalar...

Akdere, güneşten yeterince faydalanmayan insanlarda uzun yıllarda kemik erimelerine, zayıflamalara ve kırılmaların görüldüğünü söylereyek, "Kemiklerin sağlam olması için insanların güneş ışığından yeterince fayda görmeleri gerekiyor" diye konuştu.

HAYAT D vitamini ihtiyacını mutlaka güneşten karşılayın

Karadeniz'de 12.00 ile 13.00 arası güneşlenmek gerek

"Karadeniz Bölgesi’nde güneşin en etkili olduğu saatler öğle saatleridir. Saat 12.00 ile 13.00 arasında güneşlenmek gerekir" diyen Taner Akdere, D vitamininin insan vücudu için çok gerekli olduğunu altını çizerek şu açıklamalarda bulundu:

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Yeşil yapraklı sebzeler tüketin

"İmmün sisteminin sağlam çalışması içi D vitamini gereklidir. Hücre sağlığı ve immün sisteminin dirençli olması bazı enfeksiyonlara dirençli olmak içinde D vitamini vazgeçilmez bir vitamindir. D vitamininde yeterince faydalanmak içinde bol bol yeşil yapraklı sebzelerde yararlanmak lazım.

Karaciğerde inaktif formda olan sentezlemeden sonra aktif olan güneş ışığında istifade olmak gerekir.

HAYAT Haftada 3-4 gün güneşlenin

Güneş koruyucu kremlere dikkat!

Güneş koruyucu kremlerin kullanımı D vitaminlerinin oluşumunu engellemektedir. Çünkü insan vücudunda ultraviyole ışınlarının direkt deriye temas etmesi gerekir. Faktörü yüksek olan veya düşük olan hangi güneş kremi olursa olsun onu vücuda sürmek D vitamini oluşumunu engeller. Camın arkasından güneş ışığını almak bile D vitamini sentezine engeldir" diye konuştu.

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