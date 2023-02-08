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Hayat

Uzmanlar uyardı: Deprem sonrası araç içerisinde konaklayanlar dikkat

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, evlerine giremeyen depremzedeler geceyi araçta geçirdi. Uzmanlar araç içerisinde uyurken dikkat edilmesi gereken konularda vatandaşları uyardı. İşte deprem sonrası araç içerisinde konaklayanların alması gereken önlemler...

10:23 . 8/02/2023 Çarşamba
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Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Depremin etkilerinin ardından evleri hasar gören birçok kişi araçlarını kullanıyor. Soğuk kış günlerinde evlerine giremeyen araç sahipleri arabalarında uyumayı tercih ediyor.

Uzmanlar araç içinde uyurken alınması gereken tedbirleri paylaştı.

ALARM KURUN

Arabanız çalışır durumda olmasa bile içeriye karbonmonoksit gazı sızıyor. Kokusuz olan bu gaz uyku halini derinleştiriyor ve kişinin uyanamamasına neden oluyor. Bu durumun önüne geçebilmek için her 20 dakikada bir çalacak şekilde alarm kurun.

CAMLARI AÇIN

Her 20 dakikada bir alarm kurarak araç içindeki camları açın ve içeriyi havalandırın. Hatta mümkünse dışarı çıkarak kendinize tam olarak geldiğinizden emin olarak yürüyün.

PENCERELERİ GEREKTİĞİ KADAR AÇIN

Araç içerisinde uyuduğunuz sırada cam açmanıza gerek yok fakat birkaç saatten fazla uyuyacaksanız ve araç içerisinde tekseniz, pencereyi gerektiği kadar açık tutmak işinize yarayabilir. Başka birinin dışarıdan aracınızın içerisine müdahale edemeyeceği kadar camı açık tutabilirsiniz.

ARABALARI NEREYE PARK EDEBİLİRİZ?

Araçlarınızı mümkünse en güvenli yerlere park edin. Bunlar market otoparkları, spor salonu otoparkları, otel önü, hastane otoparkı, dinlenme tesisi, kamp alanları gibi yerler olabilir.



#deprem
#araç
#Kahramanmaraş
#Hatay
#Gaziantep
2 saat önce
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