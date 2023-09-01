Uzmanlar uyarıyor tehlikenin boyutu ciddi: Ölümcül kolonya akımı

Kimi yaralayan kimi öldüren sosyal medya akımlarına karşı uyarılarını dile getiren Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu akımlar, çocukların dikkat çekmek ve sosyal medyada popüler olmak için yaptıkları bir girişim olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli ve risksiz bir aktivite olarak görüyorlar. Oysa ki sosyal medyada zararlı içerik gören çocukların, içeriklerden etkilenme olasılıkları daha yüksek. Ebeveynlerin çocukların sosyal medya kullanımına rehberlik etmesi ve sağlıklı dijital alışkanlıkların geliştirilmesine yardımcı olması gerekmektedir."

Gelişen çağ ile birlikte hayatımızda önemli bir yer kaplayan sosyal medya kullanımı, ilginç bilgiler edinebilmek ve haberleşebilmek için inkar edilemez bir gerçek. Fakat sosyal medya paylaşımları yoluyla yayılan ve toplum sağlığı için tehdit oluşturabilecek yeni akımlar da giderek artıyor. Hızına yetişemediğimiz bu akımların şimdilerde en çok konuşulan ve paylaşılanı "kolonya yakma" oldu. Kolonya akımının ardından sosyal medya paylaşımları, üzerine kolonya dökerek yaralanan çocuk ve gençlerin fotoğraflarıyla ile doldu.





Yurtdışında popüler oldu, Türkiye'ye geldi





Yurt dışında popüler olduktan sonra Türkiye'ye gelen bu akımı Türk kullanıcılar devam ettirdi. İzmir'de 9 yaşında, Muş'ta ise 11 yaşında bir başka çocuk üzerine kolonya döküp, elindeki çakmağı ateşlemesiyle ağır yaralandı. Video paylaşım sitesi TikTok'ta giderek yaygınlaşan sulama kanalına kendini bırakma, çelme takmak, tekneden atlama, nefes tutma gibi birçok akımın bu kadar çabuk popüler hale gelmesi ile ilgili uzmanlar uyarıda bulundu.

Hem avantajlı hem de dezavantajlı





Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı ve Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, şunları söyledi: Sosyal medyanın aşırı kullanımı, çocuklar üzerinde çeşitli olumsuz etkiler bırakabilir. Çocukların sosyal becerileri zayıflayabilir, çünkü yüz yüze iletişim yerine sanal ortamda iletişim kurma alışkanlığı geliştirebilirler. Sosyal medyadaki içeriklerin çeşitliliği, çocuklar için hem avantaj hem de dezavantaj içerebilir. Çeşitli konularda sunulan içerikler sayesinde öğrenme deneyimini zenginleştirebilir. Ancak yanıltıcı bilgiler ve zararlı içerikler çocukların karşılaşabileceği riskler arasında yer alır. Ebeveynlerin çocukların sosyal medya kullanımına rehberlik etmesi ve sağlıklı dijital alışkanlıkların geliştirilmesine yardımcı olması gerekmektedir.

Dijital medya kullanımı eğitimi verilmeli





Dijital dünyanın dinamiklerini anlamak, çocukların çevrimiçi etkileşimlerini izlemek ve dijital yaşamın potansiyel risklerini anlatmak gereklidir. Okullar, çocuklara dijital medya kullanımı ve çevrimiçi güvenlik konularında eğitimler sunarak farkındalık oluşturabilir. TikTok uygulamasında kolonya akımına meydan okuyan bir çocuğun kendisini ateşe vermesi, bu akımın tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu akım, TikTok'ta popüler olan ve kullanıcıların kendilerine kolonya döküp çakmakla ateşe vererek videolar çektiği bir trend. İlk olarak ABD'de ortaya çıktı ve kısa sürede dünya çapında yayıldı. Bu akım çocukların dikkat çekmek ve sosyal medyada popüler olmak için yaptıkları bir girişim olarak karşımıza çıkıyor. Gençler; bu akımı, eğlenceli ve risksiz bir aktivite olarak görüyorlar.

Çocuklar gördüğünü arkadaşıyla paylaşıyor



