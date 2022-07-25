Uzmanlardan ailelere uyarı: Çocuklar çocuk gibi olmalı

Özellikle kız çocuğu annelerinin son dönemde yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri çocuklarına “çocuk kıyafeti” bulamamak. Sosyal medyanın ve tekstil sektörünün moda haline getirmesiyle kız çocukları artık yetişkin kadınlar gibi giydiriliyor. Erkek çocuklara ise makyaj yapılıyor. Bazı ebeveynler ise bunları sosyal medyada paylaşarak, daha çok izlenmeye veya bu durumu “normalleştirmeye” çalışıyor. Milyonlarca insana ulaşan bu tarz paylaşımlar, popüler bir hale gelerek, başka aileleri de etkiliyor. Peki bu durum çocukların ruh dünyasında ne tür hasarlara neden oluyor?

Zehra Binici Tekin

ÇOCUKLAR KORUNMALI

“Çocuğun bocalamaması için yaşına uygun davranılması ve yaşına uygun giydirilmesi gerekir” diyen Uzman Klinik Psikolog Zehra Binici Tekin, bu konudaki tehlikelere dikkat çekti. Ebeveynlere büyük görev düştüğünü söyleyen Tekin, şöyle devam etti: “Çocuğun çocuk olduğu, öncelikle ebeveyn tarafından unutulmamalı. Bir yetişkin nasıl parkta çocuk gibi oynamıyorsa, bir çocuk da yetişkinlerin yaşam alanlarında yetişkin gibi davrandırılmamalı. Gözümüze bu görüntülerin alıştırılmasına izin vermemeliyiz. Bunun için toplumsal farkındalık gerekli. Çocuk, çocuk olmalı, çocuk kalmalı. Çocuk istismarının ve pedofilinin arttığı bir dönemde çocukları özellikle ebeveynin koruması gerekiyor.”

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Eda Melissa Uygun

BÜYÜYÜNCE ZATEN GİYER

Bir çocuk annesi olan Eda Melissa Uygun, şunları söyledi: “Özellikle küçük yaşlardaki çocuklara makyaj yapılmasını, kadın gibi giydirilmesini doğru bulmuyorum. Özellikle pedofili insanlar açısından çok sakıncalı. Çocuk, çocuk olmalı. İleride yetişkin bir birey olduğunda zaten giymek istediği gibi giyinir. Erken yaşta dış görünüşüyle büyütülmeye çalışılması çocuğa zarar veriyor.”

Marina Yurdseven

ÇOCUKLUK ÇOK ÖZEL BİR DÖNEM

Çocukluğun asla geri gelmeyecek özel bir dönem olduğunu belirten altı çocuk annesi Ukraynalı Marina Yurdseven ise “Çocuklar, televizyonda veya sosyal medyada gördükleri karakterleri taklit ediyorlar. Ama bu onlara büyük hasar veriyor. Bu yüzden biz annelere çocuklarımızı korumak düşüyor. Onları hem psikolojik hem de dış dünyada görecekleri zarardan korumalıyız" diye konuştu.

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