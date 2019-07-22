Hayat Uzun süre tokluk sağlıyor
DİYET

Uzun süre tok tutan yiyecekler

Uzun süre tokluk sağlıyor

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, “Sizde “Çok çabuk acıkıyorum veya doyamıyorum” diyenlerden misiniz ? Bunun sebebini daha önce hiç düşündünüz mü ? Belki de tükettiğiniz besinlerin yanlış seçiminden veya yanlış kombinlenmesinden kaynaklanıyordur” dedi ve uzun süre tokluk sağlayan besinler hakkında bilgi verdi.

Haber Merkezi IHA
Tarçın, uzun süre tok tutan yiyecekler arasında yer alıyor.
Tarçın, uzun süre tok tutan yiyecekler arasında yer alıyor.

Diyetisyen Mısırlı, uzun süre tokluk sağlayan besinler hakkında şu bilgileri verdi:

1- Yumurta: Yumurtanın çok önemli ve anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olduğuyla ve uzun süre tok tuttuğuyla ilgili bir çok bilimsel araştırma bulunuyor. Sabah kahvaltıda yiyeceğiniz bir haşlanmış yumurta sizi gün içerisinde açlık krizine karşı çok daha dinç ve dirençli kılar. Haşlanmış yumurta sevmeyenler sebzeli omlet tüketebilir veya kahvaltıda zeytin tüketmeyerek 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile menemen yapabilir.

2- Yulaf Ezmesi: iki veya üç yemek kaşığı yulaf ezmesi 1 ince dilim ekmeğe eşittir. Besleyici olduğu kadar düşük kalorilisiyle gündeme gelen yulaf ezmesini yoğurt veya sütle karıştırıp tüketebilirsiniz. Sabah kahvaltısına veya ara öğünlere, kuru meyveler, yağlı tohumlar (fındık, ceviz, badem) ve süt ilavesi ile hazırlanan yulaf ezmesi uzun süre tok tutmada oldukça fayda sağlar.

3- Tarçın: Tarçın hem iştahın azaltılmasında yardımcıdır hem de özellikle şeker hastalarında etkisini gördüğümüz kan şekerini düzenler. Gün içerisinde yoğurdunuzun içine katabilir, gece yatmadan ise iki saat önce sıcak sütün içine bir çubuk tarçın koyabilirsiniz. Böylece sabah uyandığını zaman ani açlık krizine kapılmanız da önlenmiş olur.

4- Süt - Yoğurt: Tam yağlı süt, peynir ve yoğurt tüketmek yerine artık marketlerde sıklıkla gördüğümüz yarım yağlı olarak yazılmış süt ürünlerini tüketmeniz çok daha faydalı olacaktır. Üstelik protein açısından zengin olmaları sebebiyle iştahı baskılamakta oldukça yardımcı olurken, uzun süre tok tutmada büyük rol sahibiler.

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5- Tekli Doymamış Yağ Grubu: Günlük yağ gereksiniminin bir kısmı tekli doymamış yağ asitlerinden karşılandığında yani zeytinyağı tüketimi, avokado, yağlı tohumlar yeterli olduğunda metabolizmanın hızlandırıldığı ve kilo vermenin kolaylaştığı bilimsel çalışmalar ile desteklenmektedir. Örneğin salatalara avokado koymak ya da üzerine bir tatlı kaşığı zeytinyağı damlatarak salatanızı tüketmenin tokluk sağlamak açısından önemi giderek artmaktadır.”

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