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Hayat Velayetini aldığı çocuğunu eski eşi Almanyaya kaçırdı
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Velayetini aldığı çocuğunu eski eşi Almanya'ya kaçırdı​

Velayetini aldığı çocuğunu eski eşi Almanya'ya kaçırdı

İstanbul'da yaşayan Murat Geyik, boşandığı eşinden olan çocuğunun velayetini üzerine almasına rağmen 2 yıldır evlat hasreti çektiğini belirtti. Velayetin baba Murat Geyik'e verilmesine rağmen anne L. A. tarafından kaçırıldığı iddia edilen küçük çocuğun Almanya'da saklandığı ortaya çıktı. Almanya'daki davayı da kazanan baba Geyik, çocuğuna kavuşabilmek için yetkililerden yardım istiyor.

Haber Merkezi DHA
Murat Geyik ve oğlu.
Murat Geyik ve oğlu.

İstanbul'da yaşayan Murat Geyik 4 yıl önce evlendiği eşi L.A. ile boşanma kararı verdi. Boşanma davasının açılmasının ardından mahkeme çocuğun yaşından dolayı velayeti anne L.A.'ya verdi. Daha sonra eşinin psikolojik sorunları olduğu ve çocuğuna şiddet uyguladığını iddia eden baba Murat Geyik, haklı bulunarak velayet davasını kazandı. Çocuğunu babaya vermeyen anne L.A. çocuğu yurt dışı kaçırmaya çalışırken havalimanında yakalandı. Hakkında hapis cezası ve icra cezaları bulunan annenin daha sonra çocuğu kaçak yollarla Almanya'ya kaçırdığı iddia edildi. Baba Murat Geyik 2 yıl önce velayetini aldığı çocuğuna kavuşabilmek için yetkililerden yardım istiyor.
ALMANYA'DA GÖRÜLEN DAVADA BABAYA İADESİ İSTENDİ

Evlat hasreti çeken baba Murat Geyik, "Son kirasını Almanya'dan ödediğini öğrendim. O numarayı aradığımda Almanya'da olduğu ortaya çıktı. Lahey sözleşmesi gereğince uluslararası çocuk kaçırma davası açtım. SEGBİS üzerinden Almanya'da görülen davaya katıldım. Dava sırasında eşim çocuğu Yunanistan üzerinden Almanya'ya kaçırdığını söyledi. Mahkeme yaklaşık 10 saat sürdü. Dava sonucunda çocuğun Türkiye'ye iadesine karar verildi. Karar kesinleşmesine rağmen çocuğu şu an Almanya'da da kaçırıyor" dedi.

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"ÇOCUĞUMA 'BABAN ÖLDÜ' DEMİŞ"

Türkiye'de ve Almanya'da açılan tüm davaları kazanmasına rağmen çocuğuna kavuşamadığını belirten Geyik, "Türkiye'de 6 tane dava kazandım. 7'nci davayı da uluslararası olarak kazandım. Yasadışı olarak çocuğumu kaçırıyor ve saklıyor. Hakkında yakalama kararı var. Yurt dışı yasağı olmasına rağmen çocuğu kaçırıyor. Annesinin psikolojik sorunları var. Almanya'dan beni görüntülü arayıp morarmış gözünü gösteriyor bana. Çocuğu teslim etmeyeceğini söylüyor. Çocuğuma baban öldü demiş" şeklinde konuştu.

"LÜTFEN BANA YARDIM ETSİNLER ÇOCUĞUMU İSTİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin ardından Ukraynalı eşi tarafından Türkiye'den kaçırılan kızı için 4 yıldır hukuk mücadelesi veren Aytaç Atasoy çocuğuna kavuşmuştu. Baba Geyik, aynı durumda olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Geyik, "Haberlerde Cumhurbaşkanımızın Ukrayna'da bir çocuk kaçırma davasına müdahil olduğunu ve çocuğu geri götürdüklerini gördüm. Benim de başımda aynı sıkıntı var. Lütfen bana yardım etsinler. Çocuğumu istiyorum" diye konuştu.

Balığa giden arkadaşını tok tutsun diye yaptı beğenilince siparişler uçtu: Günde 2 bin 500 adet isteniyor
FOTOĞRAF 5
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Manisa'da balık tutmaya giden arkadaşının kendisini tok tutacak bir yiyecek istemesi üzerine tahini, simitle harmanlayan simitçi ustası İdris Aslan, tahinli simidi keşfetti.
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Ürünün beğenilmesi üzerine seri üretime geçen Aslan, simidin ilgi görmesi üzerine marka tescilini almak için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu. 'Manisa Tahinli Simitcim' ve 'Tahinli Çubuk İdris' diye iki marka tescilini de alan Aslan, günlük ürettiği 2 bin 500 tahinli simidi yok satıyor. Şehzadeler ilçesindeki unlu mamuller işletmesinde 2,5 liradan satışa sunulan tahinli simide, Türkiye'nin farklı illerinden de talep yağıyor.
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Tahinli simidi keşfinin hikayesini anlatan Aslan, Çocukluk arkadaşım bir gün balığa gidecekti. Giderken 'tahinli bir şeyler yapar mısın' dedi. Ben yaparız dedim. 3 gün balıkta kalacakları için bayatlamayan hamur bulmam lazımdı. Düşündüm ve tahinli simidi buldum. Hamurda insan vücuduna zarar verebilecek hiçbir madde yok. Arkadaşlar çok beğendiler. 'Ağabey yap tezgahta sat' diye ısrar ettiler. Biz de yapmaya başladık. Hemen hemen 4 yıl oldu. 4 yıldır bu tahinli simidi üretiyorum diye konuştu.
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Ürettiği tahinli simide eylül ayında 'Manisa Tahinli Simitcim' ve 'Tahinli Çubuk İdris' ismiyle 2 marka tescili aldıklarını ifade eden Aslan, Ürettiğimiz tahinli simit beğenilip, ilgi görünce bir de marka tescilini aldık. Simidin yanı sıra ürettiğimiz çubuk şeklindeki tahinli simide de marka tescili aldık. Ürünlerimizi tescilledik. Ürettiğimiz tahinli simitleri Manisa'ya zor yetiştiriyorum. Denizli'ye gönderdik. Van'dan aradılar ve 700 tane gönderdik. İzmir'i zaten saymıyorum. Dışarıya çok fazla veremiyoruz. Çünkü yetiştiremiyoruz. Burada tezgahta sattığımız 2 bin 500 civarı. 5 bin adette Tahinli Çubuk İdris'leri üretiyoruz. Tahinli simidi 2,5 lira, çubuklusunu ise 1 liradan satıyoruz diye konuştu.
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Tahinli simidin bulunmasında fikir sahibi olan Kerim Göktepe, Arkadaşımın simit imalathanesi var. Balığa giderken tahinli ürünleri çok tüketiriz. Teknede uzun süre kaldığımızdan dolayı, dayanıklı ürün yapmasını istedim. Tahinli simidi denedi. Herkesin hoşuna gidince ve ilgi görünce satışına başladık. Ben de büfemde küçük bir tezgah açarak satışını yaptım. Öğlen vakti işimiz bitiyor. Tahinli simit tuttu. Satışlarımız iyi. Farklı bir lezzet ve farklı bir tadı Manisa'ya kazandırdığımız için mutluyuz. Herkesin de memnun kaldığı bir ürün oldu diye konuştu.
Balığa giden arkadaşını tok tutsun diye yaptı beğenilince siparişler uçtu: Günde 2 bin 500 adet isteniyor
Manisa'da balık tutmaya giden arkadaşını tok tutması için hamurun başına geçerek yeni bir ürün ortaya çıkaran simit ustası İdris Aslan (34), ürünün beğenilmesi üzerine üretimine geçti. Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak marka tescilini alan Aslan, günlük verilen 2 bin 500 adet siparişe yetişemiyor. Simide, Türkiye'nin farklı illerinden de talep yağıyor.


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