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Hayat

Warhol’un sergisine yeni eserler eklendi

İstanbul Lale Müzesi’nde yer alan “Andy Warhol Sergisi” yeni eserlerle zenginleşti. Ekim ayında Berton Group ve Panoffect sponsorluğunda İstanbul Lale Müzesi’nde açılan sergiye Andy’nin, kedi, köpek ve astronot gibi 17 eseri eklendi.

Kültür Sanat Servisi
04:00 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:28 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
New York’a taşınarak 1950’lerden itibaren adını duyuran Andy’nin sanatının temeli, Amerikan tüketim kültürünün etkileyici ve sıradan nesnelerini sergilemek oldu.
New York’a taşınarak 1950’lerden itibaren adını duyuran Andy’nin sanatının temeli, Amerikan tüketim kültürünün etkileyici ve sıradan nesnelerini sergilemek oldu.

Amerikalı ressam, grafik tasarımcı ve film yapımcısı olan Warhol’un 142 eserinin yer aldığı sergi, 31 Mart 2024 tarihine kadar gezilebilecek. Serginin tamamlanmasının ardından eserlerin bir bölümü Türkiye’nin muhtelif illerinde sergilenecek. 20. yüzyılın en etkili sanatçılarından biri olan Warhol’un sergisi, Emirgan’da bulunan İstanbul Lale Müzesi’nde, her gün saat 10.00-21.00 arasında gezilebilecek.


HAYVANLARI OYUNBAZ VE ÇOK CANLI

1928 yılında doğan Andy Warhol, yaratıcı eserleri ve benzersiz tarzıyla sanat dünyasında ve popüler kültürde unutulmaz izler bıraktı. Pop Art akımının önde gelen temsilcilerinden Warhol, sanat dünyasına getirdiği radikal yaklaşımlarıyla tanınıyor. Yaklaşık 25 kediyle yaşayan Andy, eserlerinde hayvanları oyunbaz ve canlı şekilde tasvir eder. Kariyerine ticari illüstratör ve reklam dünyasında grafik tasarımcı olarak başlayan sanatçı, kısa sürede sanat dünyasının sınırlarını zorlayacak benzersiz bir yaklaşımla farkını ortaya koydu. New York’a taşınarak 1950’lerden itibaren adını duyuran Andy’nin sanatının temeli, Amerikan tüketim kültürünün etkileyici ve sıradan nesnelerini sergilemek oldu.


#kültür sanat
#sergi
#Andy Warhol
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