Warhol’un sergisine yeni eserler eklendi

Amerikalı ressam, grafik tasarımcı ve film yapımcısı olan Warhol’un 142 eserinin yer aldığı sergi, 31 Mart 2024 tarihine kadar gezilebilecek. Serginin tamamlanmasının ardından eserlerin bir bölümü Türkiye’nin muhtelif illerinde sergilenecek. 20. yüzyılın en etkili sanatçılarından biri olan Warhol’un sergisi, Emirgan’da bulunan İstanbul Lale Müzesi’nde, her gün saat 10.00-21.00 arasında gezilebilecek.

1928 yılında doğan Andy Warhol, yaratıcı eserleri ve benzersiz tarzıyla sanat dünyasında ve popüler kültürde unutulmaz izler bıraktı. Pop Art akımının önde gelen temsilcilerinden Warhol, sanat dünyasına getirdiği radikal yaklaşımlarıyla tanınıyor. Yaklaşık 25 kediyle yaşayan Andy, eserlerinde hayvanları oyunbaz ve canlı şekilde tasvir eder. Kariyerine ticari illüstratör ve reklam dünyasında grafik tasarımcı olarak başlayan sanatçı, kısa sürede sanat dünyasının sınırlarını zorlayacak benzersiz bir yaklaşımla farkını ortaya koydu. New York’a taşınarak 1950’lerden itibaren adını duyuran Andy’nin sanatının temeli, Amerikan tüketim kültürünün etkileyici ve sıradan nesnelerini sergilemek oldu.