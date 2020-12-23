Kış aylarına girilmesine rağmen yurt genelinde yağışların az olması ve barajlardaki su seviyelerinde korkutan düşüşlerin olması nedeniyle 81 ilde cuma namazı sonrası yağmur duası edilmişti. Vatandaşlar yağmur duası etmek için internette araştırmalarını artırdı. Peki Yağmur duası nedir? Yağmur duası nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

Yağmur duası nedir?

Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

REKLAM

Yağmur duasının Arapça okunuşu

Allahümme es’kına gaysen mugisen henien merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan. Allahümme eskına’l-ğayse ve la tec’alna mine’l-kanitin. Allahümme inne bi’l-biladi vel’ibadi ve’l-halkı mine’l-levai ve’d-danki ma la neşku illa ileyke.Allahümme enbit lenezzer’a ve eddir lena’d-dar’a ve eskına min berakati’s-semai.Ve enbit lena min berekati’l-ardı. Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili’s-semae aleyna mindaran...

GÜNDEM Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek

Yağmur duasının anlamı nedir?

“Hamd, rahman, rahim, din/hesap gününün malk olan âlemlerin Rabbine aittir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O, dilediğini yapar. Allah’ım! Sen Allah’sın, Senden başka lâh yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indr, indrdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru (muhtaç olduğumuz) zamana kadar indr. (Ebû Davud, Salat, 260; İbn Mâce, İkamet, 154; Ahmed, VI, 166; Buhârî, Tefsr, Sûre, 2,15)

REKLAM

OYNAT 03:44 Tele1 yayınında yağmur duasıyla dalga geçildi: Diyanet ayarı fazla mı kaçırdı? Yaşanan kuraklık nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nca alınan kararla, Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılmıştı. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in konuk olduğu Tele1 yayınında, yağmur duası edilmesiyle dalga geçildi. Özdil, “Dua en çok İzmir'de tuttu, 3 gündür burada yağmur vardı” deyip gülerken Tele1'in KJ'sinde de “Diyanet, yağmur duasında ayarı fazla mı kaçırdı” yazısına yer verildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Yağmur duası nasıl yapılır?

Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak “âmin” der (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 169). Ebû Hanîfe’ye göre yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak, cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.

HAYAT Cuma hutbesi: Su, hayat ve şifa kaynağımız

İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre ise, bayram namazı gibi iki rekât cemaatle namaz kılmak menduptur. Yağmur duasında, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi‘, I, 282-284).

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise, yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rekâtlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû’, V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 325).