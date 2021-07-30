Özgün Yağmur Duası Nasıl Yapılır?
DİNİ BİLGİLER

Yağmur Duası Nasıl Yapılır?

Son dönemde Türkiye genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle tüm camilerde yağmur duası yapılmıştı. Son günlerde de eş zamanlı olarak başlayan büyük orman yangınlarında da yağmurun yağması için dualar ediliyor. Peki, yağmur duası nedir, nasıl yapılır? İşte yağmur duasının anlamı ve Arapça Türkçe okunuşu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yağmur Duası Nasıl Yapılır? Yağmur Duası Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı
Yağmur

Antalya Maanvgat'ta başlayan büyük orman yangınlarını Muğla, İzmir, Karaman, Kilis, Kocaeli gibi illerde çıkan yangınlar izledi. Çok sayıda yangın kontrol altına alınmasına rağmen hala kontrol altına alınamayan büyük yangınlar devam ediyor. Rüzgar ile yangınların sıçraması kolaylaşıyor ve kontrol altına alınması da güçleşiyor. Devlet ve millet tüm imkanlarıyla seferberlik ilan etti. Bazı vatandaşlar da aynı zamanda dualarıyla manevi destekte bulunuyorlar. Yağmur yağması da en büyük temenniler arasında. Peki, yağmur duası nedir, nasıl yapılır? İşte yağmur duasının anlamı ve Arapça Türkçe okunuşu.

Yağmur duası nedir?

Kuraklık dönemlerinde yağmur yağması için yapılan duaya yağmur duası (istiskâ) denir. Yağmur duası yapılacağında, üç gün peş peşe cemaatle birlikte yerleşim yeri dışına çıkıp dua yapmak müstehaptır. Duadan önce fakirlere sadaka verilmesi, herkesin günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi, küs olanların barışması uygun olur. Yağmur duasına giderken mütevazı ve boynu bükük bir durumda olmak, ihtiyarları ve çocukları, yavrularıyla birlikte hayvanları da götürmek müstehaptır (Zeylaî, Tebyîn, I, 231).

Yağmur duasının Arapça okunuşu

Allahümme es’kına gaysen mugisen henien merien ğadeken mücellilen Seyhan ammen tabekan. Allahümme eskına’l-ğayse ve la tec’alna mine’l-kanitin. Allahümme inne bi’l-biladi vel’ibadi ve’l-halkı mine’l-levai ve’d-danki ma la neşku illa ileyke.Allahümme enbit lenezzer’a ve eddir lena’d-dar’a ve eskına min berakati’s-semai.Ve enbit lena min berekati’l-ardı. Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffaran. Fe ersili’s-semae aleyna mindaran...

Yağmur duasının anlamı nedir?

“Hamd, rahman, rahim, din/hesap gününün malk olan âlemlerin Rabbine aittir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O, dilediğini yapar. Allah’ım! Sen Allah’sın, Senden başka lâh yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indr, indrdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru (muhtaç olduğumuz) zamana kadar indr. (Ebû Davud, Salat, 260; İbn Mâce, İkamet, 154; Ahmed, VI, 166; Buhârî, Tefsr, Sûre, 2,15)

Yağmur duası nasıl yapılır?

Yağmur duasında kıbleye dönülür, imam ayakta ellerini yukarıya kaldırarak dua eder; cemaat de oturduğu yerde ellerini kaldırarak “âmin” der (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 169). Ebû Hanîfe’ye göre yağmur duasında kılınacak sünnet bir namaz yoktur. Ancak, cemaatin ayrı ayrı namaz kılması caizdir.

  • İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed’e göre ise, bayram namazı gibi iki rekât cemaatle namaz kılmak menduptur. Yağmur duasında, ezan okunmaz, kâmet getirilmez, zevâid tekbirleri alınmaz. Namazdan sonra hutbe okunur. Hutbe bitince imam insanlara arkasını döner, hep beraber kıbleye yönelerek dua ve istiğfar ederek yağmur talep ederler (Kâsânî, Bedâi‘, I, 282-284).

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerinde ise, yağmur duasında bayram namazı gibi zevâid tekbirleri getirilerek cemaatle kılınan iki rekâtlık bir namaz ve hutbe vardır (Nevevî, el-Mecmû’, V, 74; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 338-339; Cezîrî, el-Mezâhibü’l-erbe‘a, I, 325).


Abone Ol Google News
Yardıma hazırız

'Yardıma hazırız'

​Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye destek mesajı.
Alevlerin ortasında kaldılar

Alevlerin ortasında kaldılar

Dört arkadaş son anda geri dönerek ölümden döndü.
Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Ciğerimiz yanıyor onların derdi spekülasyon

Muhalefet orman yangınlarını bile istismar etti.
Hedef turizm mi?

Hedef turizm mi?

​Son üç gündeki yangınlarda sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor.
Bitmeyen THK yalanı

Bitmeyen THK yalanı

​Her yangında olduğu gibi 'Uçaklar depolarda çürüyor' yalanı dolaşımda.
BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

BAE şimdi de Kuveyt'i tehdit ediyor

Körfez ülkesini hedef alan tweetler sert tepki çekti.
Yıldırım'ın parkları yenileniyor

Yıldırım'ın parkları yenileniyor

​Parkların bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Dera’da kıyım!

Dera’da kıyım!

​Esed rejimi, sivil halkın üzerine füze ve roketler yağdırdı.
Kandil başlarına yıkıldı

Kandil başlarına yıkıldı

​Irak'ın kuzeyinde 40'a yakın terör hedefine hava harekatı düzenlendi.

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

'Türk-Kürt meselesiyle bir ilgisi yok'

​İçişleri Bakanı Soylu Konya'daki vahşi cinayete ilişkin konuştu.
11 yerde yangın devam ediyor

11 yerde yangın devam ediyor

​Bakan Pakdemirli yangın bölgelerindeki son durumu açıkladı.
Vaka sayısı<br>22 binin üzerinde

Vaka sayısı
22 binin üzerinde

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.
Evde katliam!

Evde katliam!

​Konya'da saldırgan 7 kişiyi katletti ve evi ateşe verdi.
Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Nimetullah Hoca Hakk'a yürüdü

Japonya'da binlerce insanın İslam'la şereflenmesine vesile olmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.