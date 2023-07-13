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Yangında büyük hasar almıştı: Haydarpaşa Garı 2024'te hizmete alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören ve restorasyon çalışmalarının sürdüğü tarihi Haydarpaşa Garı'nın 2024 yılında hizmete alınacağını bildirdi.

15:53 . 13/07/2023 jeudi
AA
Bakan Uraloğlu Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) Tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürüttüğü restorasyon çalışmaları sürüyor. Bakan Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarını ve bölgede bulunan Arkeopark alanını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğüne dikkati çekerek, Türkiye'nin önemli tarihi kültür mirası olan Haydarpaşa Gar binasının restorasyon çalışmalarının iki etap halinde devam ettiğini belirtti.

Aslına uygun inşa edildi

Uraloğlu, en çok hasarın yaşandığı ve birinci etap olan tarihi garın çatı restorasyonun 3 yıl içinde aslına uygun şekilde restore edilerek tamamlandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi: "İki kuleden oluşan çatı binası için 11 çelik çatı makası, orijinaline uygun olarak yeniden imal edilerek eski haline kavuşturuldu. Çıkan yangında zarar gören eski çelik makaslarla, tuğla duvarlar ve çatı ahşap malzemeleri de onarılarak koruma altına alındı. Yangında zarar gören, su ve ısı yalıtım uygulamaları yapılarak, bakır, kurşun ve arduvaz çatı üst örtü kaplamaları ve çatı olukları aslına uygun olarak yenilendi."

Tarihi dokuya zarar verilmedi

Yangında zarar gören iç mekan restorasyonu tamamen aslına uygun olarak inşa edildiğinin altını çizen Uraloğlu, yangının tahrip ettiği zemin kattaki yolcu bekleme salonunun alçı onarımının ve boya çeşitlerinin aslına uygun olarak yapıldığını belirtti. Uraloğlu, tarihi dokuya zarar vermemek adına yapılan titiz çalışmayla duvarlarda oluşan her türlü kalıntının temizlenerek, mikro enjeksiyon ile yüzeyin sağlamlaştırıldığına dikkati çekti. Bakan Uraloğlu yapılan diğer çalışmalara ilişkin şunları kaydetti: "Yangında zarar gören dış cephe vitrayları için atölye kurularak, denetim ve gözetim altında çok itinalı şekilde onarılıp montajı yapılarak geçici olarak koruma altına alındı. Tarihi Haydarpaşa Garı'nın simgesi olan ve yangında motoru ve diğer mekanizmaları zarar gören saatin bakımı da yapılarak yerine takıldı. Zarar gören dış cephe taşları ise, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde numune taşlar çıkartılarak laboratuvara gönderildi. Haydarpaşa Garı'nın dış cephe taşlarıyla birebir uyumlu olduğu tespit edilince orada açılan taş ocağıyla taşların temin edilmesi sağlandı. Bu kapsamda yapılan ikinci etap çalışmaları ise devam ediyor. Dış cephe taşlarının onarım işleri devam ederken, yolcu bekleme salonundaki zemin döşeme kaplamaları orjinaline uygun bir şekilde yenilendi. Silüet aydınlatma çalışmaları devam ediyor. 2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören tarihi Haydarpaşa Garı 2024'te tamamen hazır hale getirilerek hizmete alınacak."


Haydarpaşa Garı açıldı
Haydarpaşa Garı açıldı

Bağdat Demiryolları kapsamında yapılan Haydarpaşa Garı 1909'da törenle açıldı. Yeşilçam filmlerinde, tahta bavulla İstanbul'a gelinip Haydar Paşa garında şaşkın şaşkın etrafa bakıldığı o kareleri hepimiz hatırlarız. 19. yy sonunda Almanya, Osmanlı topraklarında, birçok yatırım yapmıştı bunlardan biri de Bağdat Demir Yolu projesiydi. İstanbul Kadıköy'de bulunan Haydarpaşa Garı, bu projenin başlangıç istasyonudur. Osmanlı padişahı II. Abdülhamit tarafından yaptırılan gar, III. Selim'in paşalarından olan Haydar Paşa'nın ismini almıştır. Bina Alman “Anadolu Bağdat” şirketinin iki Alman mimarı olan Otto Sitter ve Helmuth Cuno tarafından yapılmıştır. Garın inşaatında 1140 ton demir, 19000 metre sert ağaç, 6200 m² arduaz çatı kaplaması, 530 m³ kereste, 13000 m³ beton ve 2500 m³ lefke taşı kullanılmıştır.


#Haydarpaşa Garı
#Abdulkadir Uraloğlu
#restorasyon
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