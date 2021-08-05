Hayat Yangınlar için gecesini gündüzüne katan Haluk Levent AHBAP olarak Kazakistandan uçak kiraladık
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Yangınlar için gecesini gündüzüne katan Haluk Levent: AHBAP olarak Kazakistan'dan uçak kiraladık

Afet bölgesinde olan ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle bir helikopter kiraladıklarını açıkladı. Şarkıcı, helikopterin Orman Müdürlüğü ekipleriyle kordineli olarak çalışacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yangınlar için gecesini gündüzüne katan Haluk Levent: AHBAP olarak Kazakistandan uçak kiraladık​
Haluk Levent

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile ülkenin çeşitli yerlerinde yardımlar yapan şarkıcı Haluk Levent, devam eden orman yangınlarından mağdur olan vatandaşla için bölgede yardım dağıtmaya başladı. Kontrollü yardım toplama için mücadele eden Haluk Levent, orman yangınları için de bir helikopter kiraladıklarını duyurdu.
"GENİŞ SU DEPOLU HELİKOPTER KİRALIYORUZ"
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan şarkıcı, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Ahbap Derneği olarak Kazakistan'dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz" dedi.

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"HER ŞİRKET, KURUM VE BELEDİYE HELİKOPTER KİRALAYABİLİR"
Açıklamasının ardından peş peşe sorular alan şarkıcı, helikopter kiralama konusunda da bilgi verdi. "Bilgi açısından yazayım" diyen Levent, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de her şirket , bazı kurum , dernek ve şahıslar kamu yararına uçak , helikopter kiralaması yapabilir. Bakanlıklar da kiralama yaparlar. Belediyeler de. Bir anda binlerce yorum geldi şaşırdım."

Günlerdir yangın bölgesinde mücadele eden Şahan Gökbakar'dan üzücü haber: Alevler evinin arkasına ulaştı
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Günlerdir yazlık evinin bulunduğu Marmaris’ten canlı yayın yaparak, orman yangınlarına erken müdahale için çaba gösteren komedyen Şahan Gökbakar, gece saatlerinde yayın açarak yangının evinin arkasındaki ormana kadar geldiğini söyledi.
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“Bu kırmızı ışık yanan ağaçlardan geliyor. Bu arkadaki bizim evimiz. Hani 2 katlı 30 milyon TL’ye aldığım malikanem. Tek katlı bir köy evi aslında ama öyle dediler. Evimizin arkası bu şekilde.” diyen Gökbakar, canlı yayın sırasında yanan ormanı izleyicilere anbean gösterdi.
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“2-3 güne gelir dediğimiz yangın, vadiyi sardı. Bu şu ana kadar gördüğümüz en kuvvetli yangın olabilir. Yangını tutmak için hazırlık yapacağımız için yayını kısa tutacağım. Ülkemizin içinde bulunduğu bu felaketi görün istedim. Bu yanan yerin arka tarafı Turgut köyü. Şu anda orada yaşlı insanlar evlerinde uyuyorlar. Maalesef uyandıklarında alevler içerisinde kalacaklar. Gece uçan teknolojide bir alet yok mu? Alevlere bakın arkadaşlar.”
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Gökbakar, son videosunda eşiyle yaptığı telefon konuşmasından bahsetti.
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Ona telefonda, 'Bizim evimiz yanabilir ama yanarsa da hiç önemli değil karıcığım. Aynısını yeniden yerine koyacak imkanımız var inşallah. O yüzden hiç üzülmeyelim, biz burada insanlar için bir şeyler söyleyelim. Evimizi de kurtarabilirsek, kurtarırız. Kurtaramazsak da canımız sağ olsun.' dedim, anlaştık, konu kapandı benim için. O yüzden üzülmüyorum ve korkmuyorum. Ben ve benim beraberimdeki arkadaşlarımın can güvenliği tehdit altına girdiği anda ben burayı tahliye ederim, arkama bakmam.
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Günlerdir yangın bölgesinde mücadele eden Şahan Gökbakar'dan üzücü haber: Alevler evinin arkasına ulaştı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınında alevler, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın evine de dayandı. Gökbakar'ın son paylaştığı videoda eşine söylediği sözler duygusal anlar yaşattı.


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