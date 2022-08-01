Yanlış mesajlar vatandaşları tedirgin ediyor: DASK hatalı numaralar için acenteleri işaret etti

Son günlerde Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından atılan yanlış mesajlar vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Başka birinin adına yapılan poliçenin kendilerine iletildiğini ve sürekli mesaj aldıklarını ifade eden vatandaşlar duruma sosyal medyadan isyan etti.

TÜM ŞİKAYETLERE RAĞMEN YANLIŞ MESAJLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Kendilerine gelen mesajları paylaşan vatandaşlar, defalarca kez şikayet etmelerine rağmen mesajların gelmeye devam ettiğini kaydetti.

Üzerlerine kayıtlı ev ve arsa bulunmamasına rağmen numaralarına gelen mesajlardan tedirgin olan vatandaşlar, yanlış numaraya bilgilendirme yapan DASK'ın sorunu bir an önce düzeltmesini istedi.

Bir şikayet sitesine yansıyan tepkiler şu şekilde oldu:

NUMARALAR NASIL YANLIŞ GİRİLİYOR?

Konuya ilişkin bilgisine ulaştığımız Doğal Afet Sigortaları Kurumu, söz konusu hatanın acenteler tarafından yapıldığını söyledi. Acentelerin DASK poliçesini keserken müşterinin telefon numarasını doğru girmekle yükümlü olduğunun altını çizen DASK temsilcisi, zaman zaman yaşanan karışıklıklardan ötürü yanlış bilgilerin sisteme dahil edilebildiğini söyledi.

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