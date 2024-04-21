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Hayat

“Yapay zekâ ve kadın” temalı afiş tasarım yarışması

04:00 - 21/04/2024 Pazar
Güncelleme: 00:15 - 21/04/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

KADEM, (Kadın ve Demokrasi Vakfı) kadına dair konulara sanatın penceresinden bakmak, kadın-sanat ilişkisini güçlendirmek, yarınlara nitelikli ve zengin bir sanat arşivi bırakmak hedefi doğrultusunda 2020 yılında KADEM Sanat platformunu hayata geçirmişti. Bu hedef doğrultusunda pek çok sanat yarışmasına imza atan KADEM Sanat, bu defa yapay zeka-kadın ilişkisini sanat perspektifinden ele alan dijital sanat yarışması düzenliyor. “YAPAY ZEKÂ VE KADIN” temalı afiş tasarım yarışması, kadınların yapay zekâ dünyasındaki rollerini, deneyimlerini, yaşadıkları zorlukları, imkan ve fırsatları sanatın gözüyle keşfe davet ediyor. 25 Mayıs’a kadar başvuruların devam ettiği yarışmada yapay zekâ kullanıcıları ve meraklılarının, sadece yapay zekâ teknolojisi kullanarak tasarlayacağı afişler, alanında uzman jüri tarafından değerlendirilecek ve ödüllendirilecek. Birincilik ödülü 15 bin TL, ikincilik ödülü 10 bin TL, üçüncülük ödülü 5 bin TL, dört kişi ise 2 bin 500 TL’lik mansiyon ödülünün sahibi olacak. Başvurular https://kademsanat.com/yapay-zeka-ve-kadin-afis-yarismasi/ sayfasında yer alan başvuru formu üzerinden yapılabilir.



#Yapay Zeka
#Aktüel
#Yarışma
#KADEM
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