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Yargıtay'dan kiracıları sevindiren haber: Ücret ev sahibinden istenebilecek

Yüzde 25 kira artış oranı uygulamasında sürenin uzatılmasının ardından bir iyi haber de Yargıtay'dan geldi. Buna göre, kiralanan evde yapılacak faydalı ve zorunlu tadilatların masrafları ev sahibinden istenebilecek.

11:23 . 4/07/2023 Salı
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Yargıtay, kiralanan evde yapılacak faydalı ve zorunlu tadilatların masraflarının ev sahibinden istenilebileceğine karar verdi. Antalya'da bir kiracı, ev sahibine karşı bu çerçevede açtığı davayı kazandı. Kiralanan evde yapılacak faydalı ve zorunlu tadilatların masrafları ev sahibinden istenebilecek. Kiracı evde tadilat yapmak istediği zaman sadece haber bile verebilir. Kiracı ihtiyaç dahilinde evde tadilat yapabilir ve bu masrafların parasını ev sahibinden isteyebilir. Antalya'da bir kiracı dükkana tadilat yaptırdı. Mülk sahibinden masrafların karşılanmasını istedi. Olumsuz yanıt alınca mahkemeye başvurdu.

Ev sahibinden bu masrafları isteyemez

Yargıtay'ın son kararı kiracıların yüzünü güldürdü. Kiralanan evde yapılacak faydalı ve zorunlu tadilatların masrafları ev sahibinden istenebilecek. Kiracı ev sahibinden yapılan masrafları kuruşu kuruşuna alabilir ancak bunun bir şartı var. Kiracı oturduğu sürece ev sahibinden bu masrafları isteyemez ancak taşınırken isteyebilir.

'Bizzat kendim yaşadım'

Kanal D Haber'in haberine göre bir vatandaş, "Kiradan düşüleceğini bildikleri için genelde kabul etmiyorlar. Evin eskimesini, dairelerden çıkılmasını istiyorlar. Bizzat kendim yaşadım" dedi.






#Antalya
#kira
#ev sahibi
1 saat önce
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