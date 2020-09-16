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Hayat CHPli Eren Erdemin serbest bırakılsın dediği ünlü sanatçı Halil Sezai salıverildi
AKTÜEL

Yaşlı adamı tekme tokat döven ünlü sanatçı Halil Sezai serbest bırakıldı

CHP'li Eren Erdem'in serbest bırakılsın dediği ünlü sanatçı Halil Sezai salıverildi

Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen 67 yaşındaki yaşlı adamı tekme tokat öldüresiye döven ünlü sanatçı Halil Sezai serbest bırakıldı. Halil Sezai'nin gözaltına alındığı ilk dakikalarda sosyal medyadan açıklama yapan CHP'li Eren Erdem, yaşlı adamın öldüresiye dövülmesinin görüntülerine rağmen ünlü sanatçının serbest bırakılması gerektiğini savundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Halil Sezai'nin yaşlı adama saldırdığı an...
Halil Sezai'nin yaşlı adama saldırdığı an...

Ünlü şarkıcı Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladı.

İFADE VERDİ SERBEST KALDI

Hüseyin Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai gözaltına alındı. Yaşlı adamı öldüresiye tekme tokat dövdüğü görüntülere rağmen CHP'li Eren Erdem, sosyal medya hesabından anında açıklama yaparak serbest bırakılması gerektiğini savunduğu Halil Sezai, ifadesi alındıktan sonra salıverildi.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
HAYAT
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

CHP'li Eren Erdem'in Halil Sezai için attığı tweetler...

BABASI YAŞINDAKİ ADAMI DÖVDÜ

Halil Sezai'nin, kalp hastası olan 67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülerde Halil Sezai'nin yaşlı adama tekme ve yumrukla saldırdığı görülüyor.

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
OYNAT 03:39
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.


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Tunceli'de çobanın taş aletler bulduğu yerde 'taş devri' kalıntılarına ulaşıldı: Anadolu arkeolojisinde kuzeydoğu tarafında bu dönemle ilgili hiç kalıntı yoktu
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmaları sırasında, bir çobanın hayvan otlatırken gördüğü taş aletlerin olduğu alanda "Orta-Üst Paleolitik" ve "Epipaleolitik" döneme ait kalıntılar tespit edildi. Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Yılmaz, "Ovacık'taki çalışmalarımızda epipaleolitik olarak adlandırdığımız ilk yerleşik toplumlardan hemen önceki dönemi tespit ettik. Bu dönem bizim önceki çalışmalarımızda bulamadığımız bir dönemdi. Bizim açımızdan çok yeni bir keşif. Anadolu arkeolojisinde kuzeydoğu tarafında bu dönemle ilgili hiç kalıntı yoktu" dedi.

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Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
Hayat

Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor.

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