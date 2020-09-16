CHP'li Eren Erdem'in serbest bırakılsın dediği ünlü sanatçı Halil Sezai salıverildi

Ünlü şarkıcı Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusu 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'in evini basıp şiddet uyguladı.
İFADE VERDİ SERBEST KALDI
Hüseyin Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai gözaltına alındı. Yaşlı adamı öldüresiye tekme tokat dövdüğü görüntülere rağmen CHP'li Eren Erdem, sosyal medya hesabından anında açıklama yaparak serbest bırakılması gerektiğini savunduğu Halil Sezai, ifadesi alındıktan sonra salıverildi.
BABASI YAŞINDAKİ ADAMI DÖVDÜ
Halil Sezai'nin, kalp hastası olan 67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı görüntüler de ortaya çıktı.
Görüntülerde Halil Sezai'nin yaşlı adama tekme ve yumrukla saldırdığı görülüyor.