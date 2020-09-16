CHP'li Eren Erdem'in serbest bırakılsın dediği ünlü sanatçı Halil Sezai salıverildi

Trabzon''da inşaat işçilerinden mankenlere taş çıkartacak defile

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Hükümet Konağı'nın inşaatında çalışan işçiler strafordan yaptıkları podyumda defile düzenledi. Ellerine aldıkları mala, keser ve çimento mikseri ile ünlü mankenlere taş çıkartacak bir video çeken ve bunu sosyal medyada paylaşan inşaat işçilerinin görüntüleri 2 günde 5 milyon izlendi.