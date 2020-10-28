Yatsı namazı saat kaçta? İl il yatsı namazı ezan saati

Son peygamber Hazreti Muhammed'in (sas) doğum günü olan Mevlid Kandili, bugün idrak ediliyor. Mevlid Kandili vesilesiyle vakit namazını camiden kılmak isteyenler vatandaşlar yatsı namazı saat kaçta sorunun yanıtını merak ediyor. Haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Antalya ve il il yatsı namazı saatlerini bulabilirsiniz.
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İstanbul'da yatsı namazı saati: 19.33
Ankara'da yatsı namazı saati: 19.17
İzmir'de yatsı namazı saati: 19.41
Bursa'da yatsı namazı saati: 19.33
Antalya'da yatsı namazı saati: 19.27
Adana'da yatsı namazı saati: 19.08
Konya'da yatsı namazı saati: 19.20
Gaziantep'te yatsı namazı saati: 19.00
Şanlıurfa'da yatsı namazı saati: 18.55
Minarelerden salavatlar yükselecek
Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatandaşları Mevlit Kandili dolayısıyla saat 21.00'de tüm minarelerinden yükselecek salavatlara iştirak etmeye davet etti.