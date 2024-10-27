Yatsı namazı saati, yatsı namazı saat kaçta, yatsı ezanı saat kaçta okunuyor gibi sorular, namaz vakitlerini merak eden birçok kişinin aklına takılan konulardır. Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, “imsak” vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder. Yatsı ezanı saati ise bulunduğunuz yerdeki mevsime ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. Yatsı namazını camiden kılmak isteyenler vatandaşlar yatsı namazı saat kaçta sorunun yanıtını merak ediyor. Haberimizde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Antalya ve il il yatsı namazı saatlerini bulabilirsiniz.

Yatsı namazı saat kaçta sorusunun cevabı, bulunduğunuz yerin coğrafi konumuna ve mevsime göre değişir. Yatsı ezanı saati de aynı şekilde bu faktörlere bağlı olarak belirlenir. Güneş batışından sonra belirli bir süre geçtikten sonra okunan yatsı ezanı, namazın kılınmaya başlanabileceği işaretini verir. Yatsı namazı saati hakkında güncel bilgi almak için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sunduğu hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

Yatsı namazı ne zamana kadar kılınabilir?

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, “imsak” vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, 1/159 [957-959]). Yatsı namazı bu süre içinde herhangi bir vakitte kılınabilir. Bununla birlikte bazı âlimler, bütün farz namazlarda olduğu gibi yatsı namazını da vaktinin ilk diliminde kılmanın Hz. Peygamber’in (s.a.s.) tavsiyesi gereğince daha faziletli olduğunu söylemişlerdir. Buna karşılık yine bazı rivâyetlere dayanarak yatsı namazını gecenin biraz ilerleyen diliminde kılmanın daha uygun olduğunu söyleyen âlimler de vardır (İbn Kudâme, el-Muğnî, 1/278).