Yaz okulu ile Türk kültürü tanıtılıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamaları dolayısıyla dünya çapındaki kültürel kurumu olan Yunus Emre Enstitüsü tarafından “Cumhuriyet’in Kültürel Yüzü” başlığıyla dört farklı kategoride yaz okulu gerçekleştiriliyor. 32 farklı ülkeden 60’tan fazla katılımcı “Cumhuriyet’in Yüzü: Litera-TÜRK”, “Cumhuriyet’in Yüzü: Kamera Arkası”, “Cumhuriyet’in Yüzü: Türk Arkeolojisi” ve “Cumhuriyet’in Yüzü: Türk Sofrası” başlılarında Türk edebiyatı, Türk Sineması, Türk Arkeolojisi ve Türk Mutfağı temalarında katılacakları yaz okulu programlarında Türkiye’yi daha yakından tanıma fırsatına erişecek. Türk Hava Yollarının sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşecek programlar 18-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında İstanbul ve Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilecek.

Türk edebiyatı meraklıları İstanbul’da buluşacak

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk Hava Yolları Sponsorluğunda ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile AKM İstanbul’un katkılarıyla düzenlenen “Cumhuriyet’in Yüzü: Litera-Türk Yaz Okulu” ile katılımcılar, Türk edebiyatını yakından tanımak amacıyla özel mekânlarda edebiyat dünyasının önemli isimleri ile bir araya gelerek Türk edebiyatının farklı yönlerini keşfediyor. Programda Türk edebiyatı hakkında seminerler; yazar, şair ve akademisyenlerle buluşmalar; okuma ve çeviri atölyeleri; Türkiye’nin Çeviri ve Yayım Destek Programı (TEDA) hakkında etkinlikler ile öğrenciler İstanbul Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi’nden Masumiyet Müzesi’ne, Sait Faik Abasıyanık Müze Evi’nden yayınevlerine, kütüphanelerden şair ve yazarların anı evlerine kadar şehrin muhtelif mekânlarında edebiyatla iç içe 10 gün geçiriyor.

Anadolu kültür mirasına yolculuk

Yurt dışında Türkiye’nin kültürel mirasının daha yakından tanıtılması amacıyla düzenlenen “Cumhuriyet’in Yüzü: Türk Arkeolojisi Yaz Okulu” kültürel mirasa ve arkeolojiye meraklı üniversite öğrencilerini Türkiye’de buluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının katkılarıyla gerçekleştirilecek programda yurt dışındaki üniversitelerin arkeoloji, kültürel antropoloji, sanat tarihi, tarih, halkbilim, coğrafya gibi sosyal bilimler alanlarında eğitim alan aralarında Almanya, İspanya, Avusturya, Tunus ve Kazakistan gibi ülkelerden katılımcıların da bulunduğu 12 farklı ülkeden 12 öğrenci, Anadolu’nun geniş yelpazedeki kültürel birikimini yerinde tanıyor. Anadolu uygarlıkları arkeoloji ve tarih alanlarında aralarında Troia Kazısı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul’un da bulunduğu akademisyenler, kazı başkanları, alan uzmanları, müze idarecileri tarafından derslerin verileceği programda kazı alanları ve ören yerleri için hazırlanan belgesellerin ve filmlerin gösterimi; Troya, Efes, Göbeklitepe, Boğazköy-Hattuşa Ören Yerleri; Troya Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Zeugma, Şanlıurfa, Gordion ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi; İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Kütüphanesi ziyaretleri ile Çanakkale, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Ankara ve İstanbul’u yakından tanıyorlar.

Yönetmen adayları Türk sinemasının izini sürecek

Türkiye’nin sinema birikimini dünya ile paylaşmak ve Türk sinemasını daha yakından tanıtmak amacıyla düzenlenen “Cumhuriyet’in Yüzü: Kamera Arkası”, Türk sinemasına meraklı genç sinema profesyonellerini İstanbul’da bir araya getiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Rami Kütüphanesi’nin katkılarıyla İstanbul Rami Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek yaz okulunda genç yönetmenler ve sinema alanında eğitim almış 15 farklı ülkeden 15 katılımcı yer alıyor. Programlar kapsamında Türk sinemasının aralarında yapımcı, senarist, yönetmen ve oyuncuların yer aldığı önemli isimlerinin katılacağı seminerler veriliyor; geçmişten bugüne Türk sinemasının tarihini yansıtan başyapıtlarının gösterimi ve İstanbul’un önemli film mekânları, film yapım mekânları, sinemalar, sinema müzelerine düzenlenecek gezi programları ile Türk sinemanın izini sürüyorlar.

Türk mutfağıyla lezzetli bir yaz

Türkiye’nin mutfak mirası ve zenginliği, “Cumhuriyet’in Yüzü: Türk Sofrası Yaz Okulu” ile yurt dışından gelen genç mutfak profesyonelleriyle paylaşılıyor. Yemeğin mutluluk veren ve insanları bir araya getiren özelliği ile kadim geleneğimiz olan “sofra”mızda yurt dışından gelen misafirler ağırlayarak Türk mutfağının zengin mutfak mirası tanıtılıyor. Hayatın her alanında büyük bir geleneğe sahip Türk mutfağının hikâyesi, paylaşma kültürünün en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Anadolu’nun sofra kültüründen ilham alınarak İstanbul’da, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına Gastronomi alanında dahil olan Balıkesir ve Afyonkarahisar ile Ankara şehirlerinde anlatılıyor. Gerçekleştirilecek yaz okulunda genç mutfak profesyonelleri ve gastronomi öğrencilerinden oluşan 14 farklı ülkeden 14 katılımcı yer alıyor. Türk mutfağı hakkında akademisyen ve şeflerin vereceği seminerler ve on farklı atölye çalışması ile Türk mutfağının farklı lezzetlerini deneyimliyor; saha ziyaretleri ile Türk mutfağının topraktan sofraya serüvenine şahit oluyor ve ünlü şeflerle bir araya gelerek Türk mutfağının dünya üzerindeki konumunun izini sürüyor.







