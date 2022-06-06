Hayat Yazar ve şair Mevlana İdristen sevindiren haber
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Yazar ve şair Mevlana İdris'ten sevindiren haber

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, Kahramanmaraş'ta yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı. Camianın sevilen şairinin kardeşi Salih Zengin, dün sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda sevenlerinden dua istedi. Zengin bugün ise takipçileri mutlu edecek bir haber paylaştı. Paylaşımda Mevlana İdris'in yoğun bakımdan çıktığı ve durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yazar ve şair Mevlana İdristen sevindiren haber
Mevlana İdris Zengin

Yazar Mevlâna İdris Zengin yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Yazarlar ve edebiyatçılar, Mevlana İdris'in sevenleri ve takipçileri sosyal medyadan destek mesajları attı.

''Kendisiyle konuşabildim''

Mevlana İdris'in sağlık durumu ile ilgili sevindiren haberi kardeşi Salih Zengin sosyal medya hesabından paylaştı.
Zor durumdayız

'Zor durumdayız'

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