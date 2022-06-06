Yazar ve şair Mevlana İdris'ten sevindiren haber

Yazar Mevlâna İdris Zengin yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Yazarlar ve edebiyatçılar, Mevlana İdris'in sevenleri ve takipçileri sosyal medyadan destek mesajları attı.
Sevgili dostlar! Mevlâna İdris'in yoğun bakımdaki tedavisi hâlâ devam ediyor. Yavaş da olsa iyileşme belirtileri var. Bu hepimizin umudunu ve dualarını artırsın inşallah. Duaya devam lütfen...
Bu pazarı da göğe uzatalım hep birlikte...
Sevgili dostlar! Mevlâna İdris'in yoğun bakımdaki tedavisi hâlâ devam ediyor. Yavaş da olsa iyileşme belirtileri var. Bu hepimizin umudunu ve dualarını artırsın inşallah. Duaya devam lütfen...
''Kendisiyle konuşabildim''
Mevlana İdris'in sağlık durumu ile ilgili sevindiren haberi kardeşi Salih Zengin sosyal medya hesabından paylaştı.
Sevgili kardeşlerim! Mevlâna İdris bey bugün uyandırıldı, kendisiyle hamdolsun konuşabildim. Hepinizin selam ve duasını ilettim. Yoğun bakımdaki tedavisine devam. Gidişat iyi. Mevlana İdris'in deyişiyle "Allah'ın gülleri yakamızı bırakmasın." Duaya devam. Şükür, şükür, şükür...
Sevgili kardeşlerim! Mevlâna İdris bey bugün uyandırıldı, kendisiyle hamdolsun konuşabildim. Hepinizin selam ve duasını ilettim. Yoğun bakımdaki tedavisine devam. Gidişat iyi. Mevlana İdris'in deyişiyle "Allah'ın gülleri yakamızı bırakmasın." Duaya devam. Şükür, şükür, şükür...— H. Salih Zengin (@hsalihzengin) June 6, 2022