Yazar ve şair Mevlana İdris'ten sevindiren haber

Yazar Mevlâna İdris Zengin yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Yazarlar ve edebiyatçılar, Mevlana İdris'in sevenleri ve takipçileri sosyal medyadan destek mesajları attı.

Sevgili dostlar! Mevlâna İdris'in yoğun bakımdaki tedavisi hâlâ devam ediyor. Yavaş da olsa iyileşme belirtileri var. Bu hepimizin umudunu ve dualarını artırsın inşallah. Duaya devam lütfen...

Bu pazarı da göğe uzatalım hep birlikte... — H. Salih Zengin (@hsalihzengin) June 5, 2022

Şair Haydar Ergülen, Erdem’in çağrısına Ece Ayhan’ın ‘Her çocuğun kalbinde kendinden daha küçük bir çocuk vardır’ dizesine atıfla “Mevlana İdris o çocuğun adıdır. Onun kalbi dünyaya açıktır” sözleriyle katıldı.

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''Kendisiyle konuşabildim''

Mevlana İdris'in sağlık durumu ile ilgili sevindiren haberi kardeşi Salih Zengin sosyal medya hesabından paylaştı.

Sevgili kardeşlerim! Mevlâna İdris bey bugün uyandırıldı, kendisiyle hamdolsun konuşabildim. Hepinizin selam ve duasını ilettim. Yoğun bakımdaki tedavisine devam. Gidişat iyi. Mevlana İdris'in deyişiyle "Allah'ın gülleri yakamızı bırakmasın." Duaya devam. Şükür, şükür, şükür... — H. Salih Zengin (@hsalihzengin) June 6, 2022

Mevlâna İdris kimdir?

Mevlana İdris Zengin, 1966 yılında Kahramanmaraş, Andırın'da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

İkindiyazıları, Diriliş, Dergâh, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikâye ve denemeleri yayımlandı.

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Mevlâna İdris: Ellerimizin Büyük Boşluğu

Çok unuttuk hatırlamak istiyoruz

Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz

Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz

Rüzgârın sesini, ırmağın sesini,

Dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk

Erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek, nanenin nane olduğu bir dünyayı yeniden isterken

Seni istiyoruz aslında Bunu söyleyemiyoruz