Hayat Yazar ve şair Mevlana İdristen sevindiren haber
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Yazar ve şair Mevlana İdris'ten sevindiren haber

Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, Kahramanmaraş'ta yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı. Camianın sevilen şairinin kardeşi Salih Zengin, dün sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda sevenlerinden dua istedi. Zengin bugün ise takipçileri mutlu edecek bir haber paylaştı. Paylaşımda Mevlana İdris'in yoğun bakımdan çıktığı ve durumunun iyiye gittiği ifade edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlana İdris Kimdir?
Mevlana İdris Zengin

Yazar Mevlâna İdris Zengin yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Yazarlar ve edebiyatçılar, Mevlana İdris'in sevenleri ve takipçileri sosyal medyadan destek mesajları attı.

Şair Haydar Ergülen, Erdem’in çağrısına Ece Ayhan’ın ‘Her çocuğun kalbinde kendinden daha küçük bir çocuk vardır’ dizesine atıfla “Mevlana İdris o çocuğun adıdır. Onun kalbi dünyaya açıktır” sözleriyle katıldı.

''Kendisiyle konuşabildim''

Mevlana İdris'in sağlık durumu ile ilgili sevindiren haberi kardeşi Salih Zengin sosyal medya hesabından paylaştı.

Mevlâna İdris kimdir?

Mevlana İdris Zengin, 1966 yılında Kahramanmaraş, Andırın'da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

İkindiyazıları, Diriliş, Dergâh, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikâye ve denemeleri yayımlandı.

Mevlâna İdris: Ellerimizin Büyük Boşluğu

Çok unuttuk hatırlamak istiyoruz

Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz

Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz

Rüzgârın sesini, ırmağın sesini,

Dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk

Erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek, nanenin nane olduğu bir dünyayı yeniden isterken

Seni istiyoruz aslında Bunu söyleyemiyoruz
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