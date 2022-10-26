Yeni Covid varyantlarının ilk bulguları endişe yarattı

Avrupa İlaç Ajansı’ndan yetkililer bugün İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu. Yetkililer, yeni corona virüsü varyantları üzerinde yapılan ilk incelemelerle ilgili bazı detayları paylaştı.

EMA’nın aşı stratejisinin başındaki isim olan Marco Cavaleri açıklamalarda bulundu. Cavaleri, Avrupalı vatandaşların Covid-19 aşısı olması gerektiğini tekrarladı. Cavaleri, “Yaklaşmakta olan Covid-19 dalgasına karşı korunmanın tam zamanı. Özellikle 60 yaş üzerindekiler, hamile kadınlar ve kronik rahatsızlığı olanlar aşılanmalı. Bütün aşılar ciddi hastalanmaya karşı etkili koruma sağlıyor” dedi.

Omicron’un BQ1 varyantının en az 5 ülkede görüldüğü belirtilirken, bu hastalığın Kasım ayının ortalarından Aralık ayının başına kadar dominant varyant olabileceğini söyleyen Cavaleri dikkat çekici ifadeler kullandı.

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Cavaleri, “Laboratuvarda yapılan ilk incelemelere göre bu yeni varyant aşının ya da önceden Covid-19 geçirmeyle oluşan bağışıklığa karşı büyük bir direnç gösterme yeteneğine sahip” dedi.