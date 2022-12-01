Hayat Yeni sahte doktor skandalı Çocuk doktoru olarak tanıttı ambulansta yakalandı
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Yeni sahte doktor skandalı: Çocuk doktoru olarak tanıttı ambulansta yakalandı

Türkiye Tekirdağ'daki sahte doktor skandalını konuşurken, yeni haber Erzincan'dan geldi. Beyin kanaması geçiren hastayı özel bir firmaya ait ambulansla Van'dan İstanbul'a nakleden "sahte doktor" Osman Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç'nin İstanbul'daki bir hastanede ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıttığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Yeni sahte doktor skandalı: Çocuk doktoru olarak tanıttı ambulansta yakalandı
Sahte doktor Osman Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Yeni bir sahte doktor vakası bu kez Erzincan'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beyin kanaması geçiren ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul'a nakledilmek istendi. Bunun üzerine İstanbul'da özel ambulans hizmeti veren firma tarafından gönderilen ambulansa alınan hasta, Van'dan İstanbul'a nakledilmek üzere yola çıktı.

AMBULANS DURDURULDU

Erzincan Akyazı Uygulama Noktası'nda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan uygulama esnasında durdurulan ambulans kontrol edildi.

Erzincan'da sahte doktor ambulansla hasta naklederken yakalandı
OYNAT 00:18
Erzincan'da sahte doktor ambulansla hasta naklederken yakalandı
Beyin kanaması geçiren hastayı özel bir firmaya ait ambulansla Van'dan İstanbul'a nakleden 'sahte doktor' Erzincan'da yakalandı. Edinilen bilgiye göre, beyin kanaması geçiren ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul'a nakledilmek istendi. Bunun üzerine İstanbul'da özel ambulans hizmeti veren firma tarafından gönderilen ambulansa alınan hasta, Van'dan İstanbul'a nakledilmek üzere yola çıktı. Erzincan Akyazı Uygulama Noktası'nda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan uygulama esnasında durdurulan ambulans kontrol edildi. Ambulansta hastaya refakat eden ve kendini 'çocuk doktoru' olarak tanıtan Osman Ç'den 'doktor kimliği' soruldu. Üzerinde doktor kimliğinin bulunmadığını, kaşesinin olduğunu belirten Osman Ç, şüpheli ve tedirgin tavırları üzerine ambulanstan indirildi. Yapılan kontrollerde sahte doktor olduğu anlaşılan ve doktor önlüğü giyen Osman Ç. gözaltına alındı. Tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç'nin İstanbul'daki bir hastanede ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıttığı belirtildi. Para karşılığı bazı hastalara reçete yazdığı ve sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öne sürülen Osman Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ambulansın içindeki hasta ise kontrollerin ardından İstanbul'a gönderildi.


ŞÜPHELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Ambulansta hastaya refakat eden ve kendini "çocuk doktoru" olarak tanıtan Osman Ç'den "doktor kimliği" soruldu. Üzerinde doktor kimliğinin bulunmadığını, kaşesinin olduğunu belirten Osman Ç, şüpheli ve tedirgin tavırları üzerine ambulanstan indirildi.

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SAHTE DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

Yapılan kontrollerde sahte doktor olduğu anlaşılan ve doktor önlüğü giyen Osman Ç. gözaltına alındı.

Tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç'nin İstanbul'daki bir hastanede ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıttığı belirtildi. Para karşılığı bazı hastalara reçete yazdığı ve sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öne sürülen Osman Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Ambulansın içindeki hasta ise kontrollerin ardından İstanbul'a gönderildi.
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