Yeniyaylacık'ta fosiller gün yüzüne çıkarılıyor

TOKİ konutları için başlatılan kazı sırasında rastlanan fosillerin ortaya çıkarılması için çalışmalar yürüten Pehlevan, yaptığı açıklamada, Anadolu'nun 7,5 milyon yıllık tarihiyle ilgili önemli bulgular elde ettiklerini söyledi.

Fosiller yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesine ait

Bölgedeki kazının 2017 yılında başladığını anımsatan Pehlevan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 8-10 kişilik ekiple 1 Temmuz'da çalışmamıza başladık. Kazı çalışmamız bir hafta 10 gün daha devam edecek ve sonlandıracağız. Burası tipik bir geç miyosen fosil lokalitesidir. Bu alanda bulduğumuz fosiller yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesine dayanıyor. Çalışmalarımız sonucunda Anadolu'nun 7,5 milyon yıllık tarihiyle ilgili önemli bulgular elde edeceğimizi düşünmekteyiz."

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