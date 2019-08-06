Hayat Yeniyaylacıkta fosiller gün yüzüne çıkarılıyor
KÜLTÜR SANAT

Yeniyaylacık'ta fosiller gün yüzüne çıkarılıyor

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan başkanlığında Yeniyaylacık köyü bölgesinde gerçekleştirilen fosil arama çalışmalarında yaklaşık 7,5 milyon yıl önce Anadolu'da yaşayan atlar, gergedanlar, zürafalar ve boş boynuzlular olarak adlandırılan bovidlere ait fosil kalıntıları bulundu.

Haber Merkezi AA
Fosil arama çalışmalarında yaklaşık 7,5 milyon yıl önce Anadolu'da yaşayan hayvanlara ait kalıntılar bulundu.
Fosil arama çalışmalarında yaklaşık 7,5 milyon yıl önce Anadolu'da yaşayan hayvanlara ait kalıntılar bulundu.

TOKİ konutları için başlatılan kazı sırasında rastlanan fosillerin ortaya çıkarılması için çalışmalar yürüten Pehlevan, yaptığı açıklamada, Anadolu'nun 7,5 milyon yıllık tarihiyle ilgili önemli bulgular elde ettiklerini söyledi.

Fosiller yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesine ait

Bölgedeki kazının 2017 yılında başladığını anımsatan Pehlevan, şunları kaydetti:

  • "Yaklaşık 8-10 kişilik ekiple 1 Temmuz'da çalışmamıza başladık. Kazı çalışmamız bir hafta 10 gün daha devam edecek ve sonlandıracağız. Burası tipik bir geç miyosen fosil lokalitesidir. Bu alanda bulduğumuz fosiller yaklaşık 7,5 milyon yıl öncesine dayanıyor. Çalışmalarımız sonucunda Anadolu'nun 7,5 milyon yıllık tarihiyle ilgili önemli bulgular elde edeceğimizi düşünmekteyiz."

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