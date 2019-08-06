Hayat Dünya Türk kahvesini sanatla keşfedecek
KÜLTÜR SANAT

Dünya Türk kahvesini sanatla keşfedecek

"Gezici Türk Kahvesi Evi", 500 yıllık Türk kahve kültürünü yabancı toplumlarla buluşturmak için eylülde yeni bir tanıtım turuna hazırlanıyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi olan Türk kahvesinin bilinirliğinin artırılması ve kahve sohbetleri ile toplumlar arası kültürel diyaloglar kurulması amacıyla tasarlanan "Gezici Türk Kahvesi Evi" projesi, Rixos Pera İstanbul'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Proje Direktörü Gizem Şalcıgil White, burada yaptığı konuşmada, Türk kahvesini evrensel bir yolculuğa çıkardıklarını söyledi.

Proje ile Türk kahvesinin yaygınlaşmasını ve değerinin yurt dışında da artırılmasını amaçladıklarını anlatan White, bu kapsamda sanatçı, akademisyen ve yazarlarla 7 Eylül'de dünya turuna çıkacaklarını kaydetti.

Tanıtım turuna ABD'den başlayacaklarını belirten White, ilk kez 2012 yılında hayata geçirilen proje kapsamında, "500 yıldır dostluğun tadı" mesajıyla binlerce ziyaretçiye Türk kahvesi ikram edileceğini söyledi.

ABD'de günde 400 milyon adet kahve tüketildiğini ancak Türk kahvesinin bilinmediğini dile getiren White, "Bunu değiştirebilmek, insanlara Türk kahvesinin eşsiz lezzetini tattırabilmek için eylül ayı boyunca ABD'yi turlayacağız." dedi.

White, sanatsal gösterilerle, imza günleriyle ve Türk kahvesi eğitici sunumlarıyla Türk kahvesini binlerce Amerikalıyla buluşturacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

  • "Bugün dünyanın kalbine giden yol kahveden geçiyor. Amacımız, zengin kahve kültürümüzün dünyaya katmış olduğu değer konusunda farkındalık uyandırmak ve kahveyi yurt dışında Türkiye ile özdeşleştirebilmek. Kahve sohbetleriyle kültürel etkileşim yaratarak Türk kahvesinin tarihsel önemini aktaracak ve eşsiz lezzetini gönüllü ekibimizin ve sponsorlarımızın desteğiyle sanatsal sunumlarla beraber yabancı toplumlarla buluşturacağız."

White, Gezici Türk Kahvesi Evi benzeri başka bir gezici aracın İstanbul'un merkezi noktalarında tura ilişkin tanıtım faaliyeti yürüteceğini söyledi.

Türk kahvesi sanatla anlatılacak

İlk uluslararası Türk kahvesi kültürü tanıtım projesi olarak başlatılan gönüllü girişim, kahve ikramlarının yanı sıra minyatür sanatçısı Hasan Kale'nin sanat gösterileri ve Türk kahvesine ilişkin eğitici sunumlarla ziyaretçilerini ağırlayacak.

REKLAM

New York, Washington DC, McLean ve komşu eyaletlerde gerçekleştirilecek geziler boyunca, ödüllü yazar ve gastronomi uzmanı Cenk Girginol ile Nişantaşı Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Göknur Akçadağ, Türk kahvesinin tarihine ilişkin sunumlar gerçekleştirecek, üniversiteler ve yerel müzelerde Amerikalı kanaat önderlerine ve toplum üyelerine eğitici seminerler verecek.

Kahramanmaraş'ta görülen örümcek korkuttu
HAYAT
Kahramanmaraş'ta görülen örümcek korkuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan minik Zeynep’e ilaç müjdesi
HAYAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan minik Zeynep’e ilaç müjdesi
Tüm varlıkları donduruldu

Tüm varlıkları donduruldu

Trump'ın imzasıyla ülkenin tüm mal varlıkları bloke edildi.
7 terörist öldürüldü

7 terörist öldürüldü

Gara'ya düzenlenen hava harekatında PKK'ya bir darbe daha.
Deşifre edilecekler

Deşifre edilecekler

​Konutta faiz indirimi sonrası fırsatçılara dikkat!
5 ile yağış uyarısı

5 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Yeşil ışık yaktı

Yeşil ışık yaktı

Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
TSK'da kripto operasyonu

TSK'da kripto operasyonu

​12'si muvazzaf 18 kişiye gözaltı kararı.

Real'den <br>Fenerbahçe'ye

Real'den
Fenerbahçe'ye

Yeni transferi İspanyol basını duyurdu.

PKK belediyede

PKK belediyede

​HDP, 4 ayda adeta PKK karargahına çevirdi.

Tanker<br>tramvaya çarptı

Tanker
tramvaya çarptı

​Cevizlibağ'daki kaza nedeniyle seferler iptal.
Fındık için<br>3 ülke masada

Fındık için
3 ülke masada

​Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Albayrak Medya Grubu'nu ziyaret etti.
Fazla harcayan<br>turist bekliyoruz

Fazla harcayan
turist bekliyoruz

​Kapalıçarşı esnafının gözü, yüksek harcama yapan zengin turistte.
Tam not aldı

Tam not aldı

​Türkiye'nin Otomobili projesinde sona yaklaşıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.