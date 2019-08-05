Hayat Kahramanmaraşta görülen örümcek korkuttu
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Kahramanmaraş'ta görülen örümcek korkuttu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir evde yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki örümcek görüldü. Halk arasında 'Et yiyen örümcek' olarak da bilinen örümcek, ev sakinleri tarafından öldürüldü.

Haber Merkezi DHA
Sarı örümcek
Sarı örümcek

Yeniköy Mahallesi'nde yayla evine giden Fatma Demirel (78), kapıyı açınca sarı ve büyük bir örümcekle karşılaştı. Örümceği görünce tedirgin olan Demirel, hemen öldürdü.

Örümceği ilk başta akrep sandığını belirten Demirel, görenlerin örümceğin zehirli sarı örümcek olduğunu söylediklerin belirtti.

Fatma Demirel

Çok zehirli bir tür

Komşularının örümcek öldürdüğünü duyunca yaylaya gelen Muhtar Özgür Demir ise internetten yaptığı araştırmada örümceğin çok zehirli bir tür olan sarı örümcek olduğunu gördüklerini söyledi.

Dev örümceği mahallede ilk defa gördüklerini belirten Özgür Demir, "Genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülüyor. Vatandaşlarımız bu örümcekle karşılaşınca dikkatli olsunlar çünkü saldırgan bir tür diye konuştu.

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