Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğandan minik Zeynepe ilaç müjdesi
GENEL SAĞLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan minik Zeynep’e ilaç müjdesi

Dünyada çok az rastlanan bir hastalığa yakalanan ve gerekli ilaçları alamazsa yaşama şansı olmayan 5 yaşındaki Zeynep Sargın’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan müjdeli haber geldi.

Haber Merkezi IHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla minik Zeynep'in ilaçları temin edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla minik Zeynep'in ilaçları temin edilecek.

Halk arasında "beyincik erimesi" olarak bilinen NCL hastası Bursalı Zeynep Sargın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın il teşkilatlarıyla bir araya geldiği yemek sırasında görüştü. Bursa milletvekillerinin aracı olması sonrası babası Selçuk Sargın ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük Zeynep’le yakından ilgilenirken babasından hastalığının son durumuyla ilgili bilgi de aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep’in yaşaması için sürekli alması gereken pahalı ilaçların temin edilmesi için yanındaki yetkililere talimat vererek, "Zeynep kızımızın yaşaması için ne gerekiyorsa yapın. İlaçlarını hemen temin edin" dedi.

Türkiye’de sadece 7 kişide

NCL hastalığı, Türkiye’de 70 kişide görülürken, TİP2 türü ise sadece 7 kişide bulunuyor. Zeynep, hastalığı daha fazla ilerlemeden, ayda 2 defa alması gereken ve değeri 150 bin TL olan ilacı beklerken Sargın ailesi, Sağlık Bakanlığı onayından geçen ancak SGK ödemesi kapsamına henüz alınmayan ’Brineura Cerliponase Alfa’ adlı ilacın maliyetini kendi imkanları ile karşılayamadığı için valilik onayıyla "Zeynep yaşamak için desteğinizi bekliyor" şeklinde bir yardım kampanyası başlatmıştı.

Şehir Hastaneleri otel konforunda hizmet veriyor
HAYAT
Şehir Hastaneleri otel konforunda hizmet veriyor

Sağlık Bakanı Koca: Kan hastalıklarıyla etkin mücadele
HAYAT
Sağlık Bakanı Koca: Kan hastalıklarıyla etkin mücadele
Türkiye Yeniden Asya diyor

Türkiye 'Yeniden Asya' diyor

Havayı kapatsalarkaradan vururuz

Havayı kapatsalar
karadan vururuz

'Suriye hava sahasını kapatırsa ne olur?' sorusu yanıt buldu.
Keşmire Hindistan darbesi

Keşmir'e Hindistan darbesi

Özel statüsü kaldırılarak bölgeye 8 bin asker gönderildi.
Oyunu yönetim bozdu

Oyunu yönetim bozdu

​Yusuf Yazıcı transferinin perde arkasına Yeni Şafak ulaştı.
Çiftçinin desteği yarın ödenecek

Çiftçinin desteği yarın ödenecek

​Tarım Bakanı: 1,2 milyar TL ödeme yapılacak.
Zeynep'e<br> ilaç müjdesi

Zeynep'e
ilaç müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililere talimat verdi.

Bayram öncesi büyük hazırlık

Bayram öncesi büyük hazırlık

​İçişleri Bakanlığı, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı.

AB mahkeme gibi hareket edemez

AB mahkeme gibi hareket edemez

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Doğu Akdeniz mesajı.

Döviz hamlesi

Döviz hamlesi

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranını artırdı.
Sahibinden<br>satılık tarihi eser

Sahibinden
satılık tarihi eser

​550 yıllık tarih 3,5 milyon dolara satılıyor.
İsrail askerlerini kanser etti

İsrail askerlerini kanser etti

​Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askere teşhis konuldu.
Saat 10.00'da başladı

Saat 10.00'da başladı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı
Enflasyon<br>rakamları açıklandı

Enflasyon
rakamları açıklandı

Temmuz'da TÜFE yüzde 1.36 arttı, yıllık 16.65 oldu.
Yargıtay'dan<br>önemli karar

Yargıtay'dan
önemli karar

Hayatını kaybeden ev kadını asgari ücretli sayıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.