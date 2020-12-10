Yer fıstığının doyumsuz tadı: Yer fıstıklı tart

Tatlı krizlerine bire bir bir lezzet. Yer fıstıklı tartın detayları ile birlikte eklediğimiz tarifimize göz atmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Kolay gelsin...

Yer fıstıklı tart.

Yer Fıstıklı Tart tarifi için malzemeler

Taban Malzemeleri

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Un

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Pudra Şekeri

90 Gram Buz Gibi Küp Küp Doğranmış Tereyağı

Karamel Sos İçin

1 Su Bardağı Şeker

5 Çorba Kaşığı Su

3 Damla Limon Suyu

100 Gram Tereyağı

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1/2 (Yarım) Paket Oda Sıcaklığında Krema

Servis Malzemeleri

Yeteri Kadar Kavrulmuş Yer Fıstığı

Yeteri Kadar Eritilmiş Çikolata

Yer fıstıklı tart.

Yer fıstıklı tart yapılışı

Un ve pudra şekerini mutfak robotunda karıştırın. Tereyağını ilave edin ve ekmek kırıntısı görünümünde oluncaya kadar çekin. Ellerinizle toparlayıp streç filmle sarın. 2 saat buzdolabında dinlendirin. 6 adet 11 cm’lik tart kalıbına, iki pişirme kağıdı arasında açıp yerleştirin. Kabarmaması için çatalla üzerine delikler açın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altın sarısı olana kadar pişirin. Karamel için şeker, su ve limon suyunu kısık ateşte bir tencereye alın ve hiç karıştırmadan sütlü kahve rengini alana kadar pişirin. Tereyağını ilave edin ve dikkatlice karıştırın. Kremayı da ilave edin, eriyince ocaktan alın ve soğuyana kadar karıştırın. Tart tabanlarına yer fıstığı ve karameli paylaştırıp buzdolabında soğuması için 30 dakika dinlendirin. Eritilmiş çikolata ve yer fıstığı ile servis edin.

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Yer fıstıklı tart kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

2 saat 30 dakikada hazırlanan yer fıstıklı tart 20 dakikada pişer.

Yer fıstıklı tart kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan yer fıstıklı tart kalorisi 480,4.

Yer fıstıklı tart yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Yer fıstıklı tart için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 13,75 lira.