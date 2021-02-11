Hayat Yeşilçam oyuncusu Nur İncegül hayatını kaybetti
AKTÜEL

Yeşilçam oyuncusu Nur İncegül hayatını kaybetti

Yeşilçam’dan bir yıldız daha kaydı. Akciğer kanserine yenik düşen Usta oyuncu Nur İncegül 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Haber Merkezi DHA
Nur İncegül
Nur İncegül

Yeşilçam oyuncusu Nur İncegül bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyordu. Nur İncegül, geçtiğimiz salı günü 77 yaşında hayatını kaybetti. Nur İncegül, aynı gün son yolculuğuna uğurlandı.

Nur İncegül kimdir?

  • 1944 yılında dünyaya gelen Nur İncegül, Ümit Efekan’ın yönettiği 1984 yılı yapımı “Zavallılar” filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. İncegül’ün rol aldığı filmler arasında Tapılacak Kadın, Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret, Sevdiğimi Biliyorsun, Yazgı, Can Borcu, Sevgiler Çiçek Gibi, Bu Şehrin Geceleri, Hedef, Bir Avuç Sevgi, Yalnız Değilsiniz, Yalnızlar, Sonsuza Yürümek, Ölesiye Sevmek, Aliye, Zor Görev, Hayat Çemberi gibi filmler yer almaktadır.

Aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve ses sanatçısı olan Nur İncegül’ün plak çalışmalarının yanı sıra güfteleri de vardır.

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