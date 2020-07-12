Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Fatih Sultan Mehmet'in ruhu huzura ermiştir

Danıştay 10. Dairesi'nin kararı sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Büyük sevinçle karşılanan karar sonrası şarkıcı Yıldız Tilbe, Twitter hesabı üzerinden Ayasofya ile ilgili paylaşımda bulundu.
Yıldız Tilbe paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:
- "Ayasofya açıldı. Teşekkür ederiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Fatih Sultan Mehmet'in ruhu huzura ermiştir. Allah'ın sonsuz rahmeti bütün Osmanlı hükümdarlarının üzerine olsun. Hepsine aşığım."
'HAK YERİNİ BULDU'
Fatih Sultan Mehmet'in bıraktığı şahsi vakıf mirasının tekrar sahibine kavuştuğunu söyleyen Tilbe, açıklamasını şöyle sürdürdü:
- "Mal sahibine döndü, hak yerini buldu. Ayasofya Bizans'ta iken, Allah'ın evi olan ibadethane idi. Bizans yıkılınca Fatih orayı yine Allah'ın evi olan ibadethane olarak devam ettirdi. Ayasofya ibadethanedir her dinde, bizde camidir."