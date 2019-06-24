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Hayat Yozgatta Kırgız Türklerinden bazıları Nevşehire gitti
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Yozgat'ta Kırgız Türklerinden bazıları Nevşehir'e gitti

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine geçen yıl gelen Kırgız Türklerinden bazıları bölge turizmine katkı sağlamak üzere bu kez Nevşehir'in Avanos ilçesine gitti.

Haber Merkezi DHA
Kırgız Türkleri.
Kırgız Türkleri.

Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda göç etmek zorunda kalan, dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından da 1982'de Türkiye'ye getirilen Kırgız Türklerinden bir grup geçtiğimiz yıl Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyünden Yozgat'ın Yenifakılı ilçesine geldi. 150 Kırgız, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından burada yaptırılan konutlara yerleştirildi.

5 adet çadır kuracaklar

Kırgızlar tarafından ayrıca, ilçede Han Otağı Kültür Evi (büyük ve süslü çadır) açıldı. Açılan 3 çadıra, ilçe sakinleri ile ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. 150 Kırgız'dan bazıları, bölge turizmine katkı sağlamak üzere bu kez Nevşehir'in Avanos ilçesine gitmeye karar verdi.

Çadırları toplayan Kırgız Türkleri kamyonlar ile Avonas'a göç etti. Kırgız Otağları sorumlusu Kasımbek Varol, Avanos ilçesine 5 tane çadır kuracaklarını söyledi.

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