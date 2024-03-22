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Hayat

AJet'ten ucuz yurt dışı uçak bileti kampanyası: 1 euro-1 dolardan başlıyor

AJet, 22-24 Mart 2024 tarihlerinde alınacak biletlerle 31 Mart - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek yurt dışı uçuşları 1 euro, 1 dolar + vergilerle satışa sundu. 22-24 Mart 2024 tarihlerinde alınacak biletlerle 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilebilecek.

Seren Som
Seren Som
11:45 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

AJet ucuz bilet politikasına devam ediyor. Türk Hava Yolları'nın kuruluşu olan AJet, yurt içinde olduğu gibi yurt dışına da ucuz bilet kampanyası düzenledi.


22-24 Mart 2024 tarihlerinde alınacak biletlerle 31 Mart-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilebilecek.


Türkiye'den yurt dışına 1 dolar + vergiler, yurt dışından Türkiye'ye uçuşlar 1 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.


Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor.


50 bin koltuk kontenjanı bulunan kampanyada birçok lokasyona uçuş planlanabiliyor.


İŞTE KAMPANYALI UÇAK TARİFELERİ






#Ajet
#Ucuz
#Uçak bileti
#Kampanya
37 dakika önce
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