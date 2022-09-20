Yusuf İslam Türkiye’de ilk konserini verecek: Müzik ortak rüyamız

Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970’li yıllara damga vuran, 1977’de ise Müslüman olmayı seçen Yusuf İslam, ilk kez Türkiye’de konser verecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında sevilen şarkılarını seslendirecek olan sanatçı, hayranlarıyla arasındaki bağın müzikle sınırlı kalmadığını dile getirdi.

Ailesiyle kısa bir İstanbul ziyaretinde bulunan usta sanatçı, gerçek anlamdaki ilk konserleri olacağını belirterek, “Bu benim için çok önemli bir şey. Umarım herkes yaptığım işi gerçekten sever. Tanıdık şarkıların yanı sıra bazı sürprizler de olacak” dedi.

Başarılı sanatçı, Türkiye’yle ilgili duygu ve düşüncelerinin sorulması üzerine ise, “Biliyorsunuz benim duygularım her zaman barıştan yana. Türkiye’nin geçmişte çok dayak yediğini, çokça baskı altında kaldığını biliyorum. Müzik bazen bizi bu dünyada bulamadığımız ama hayalini kurduğumuz yere götürebilir. Bence bu paylaştığımız ortak bir rüya. Milliyeti, ülkesi veya pasaportu ne olursa olsun, dünyanın her yerinde pek çok insan bu anlamda fikir birliğine sahip. İşte müziğin önemli rol oynayabileceği yer burası” ifadelerini kullandı.

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MÜSLÜMAN OLACAK KADAR CESURDUM

Yusuf Cat Stevens, dünya müzik endüstrisinin en tepedeki birkaç isminden biriyken aradığını bulduğu düşüncesiyle sahip olduğu şöhreti ve renkli hayatı bırakmış, uzun sorgulamaların sonucunda Müslüman olmuştu. Hayranları tarafından “arayan kişi” olarak tanındığını aktaran başarılı sanatçı, çok farklı bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Asi ve cesur olduğunu dile getiren İslam, çerçevenin dışına çıkmak istediğini vurgulayarak, “Biri çıkıp ön yargı duvarlarını yıkıp zorlukların üstesinden geldiğinde, insanlarda yankı uyandırıyor. Hayranlarımla aramızdaki harika bağlantının bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü bir kapıdan geçip, Müslüman olacak kadar cesurdum” açıklamasını yaptı.

AKM MUHTEŞEM BİR BİNA

Konser vereceği mekanlardan biri olan Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) gezerek bilgi alan İslam, AKM’nin muhteşem bir bina olduğunu belirterek, “Bu meydandan birçok kez geçtim ama ilk defa böyle güzel bir bina görüyorum. Bu bina Türkiye’nin gelişimini temsil ediyor. Türkiye pek çok inanılmaz değişim yaşadı. Bu yapı da onlardan biri” dedi.

Dünya genelinde açları doyurmak ve barışı yaymak amacıyla faaliyet gösteren, aynı zamanda ismini ünlü şarkısından alan Yusuf İslam Vakfı girişimi “Barış Treni”nin (Peace Train) çalışmalarına da değinen sanatçı, “Elimizden geldiğince aç insanların karnını doyurmaya çalışıyoruz ve Allah’ın, hayalini kurduğumuz barışı getirmesi için dua ediyoruz” dedi.

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Konser geliri barış treni’ne

Dünyaca ünlü sanatçı, “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında 19 Ekim’de İstanbul AKM’de, 23 Ekim’de ise CSO Ada Ankara’da konser verecek. Yorumcu, şarkı sözü yazarı ve müzisyen Yusuf İslam’ın “Father & Son”, “Wild World” ve “Peace Train” gibi sevilen eserlerini seslendireceği Türkiye konserlerinin geliri, yardım kuruluşu Peace Train’e bağışlanacak. Sosyal projelere verdiği destekler ve İngiltere’deki Yusuf İslam Vakfı aracılığıyla yaptığı yardım faaliyetleriyle de önce çıkan sanatçının Türkiye konserleri, 2023’te gerçekleştireceği uluslararası turnesine de öncülük edecek.