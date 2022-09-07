Hayat Kültür Yolu Festivali beş şehre yayıldı
KÜLTÜR SANAT

Kültür Yolu Festivali beş şehre yayıldı

Sonbaharın gelişi, okulların açılması ve işe dönüşle şehirlerin kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşmaya başladı. Yaz konserleri yerini sergi, festival ve tiyatrolara bırakmaya hazırlanıyor. Tüm bu sanat dallarını bir araya toplayan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ise bu yıl kapsamını genişleterek Türkiye Kültür Yolu Festivalleri adı altında beş farklı şehirde ziyaretçilerini bekliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kültür Yolu Festivali beş şehre yayıldı
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Okulların açılması ve tatil bölgelerinden geri dönüşlerle birlikte şehirlerdeki kültür sanat etkinlikleri canlanmaya başladı. Yaz aylarında daha çok dış mekanlarda yapılan etkinlikler, sonbaharın gelmesiyle birlikte kapalı mekanlara taşınıyor. Pandeminin etkisinin sönmesiyle bu yıl Eylül ayı daha bir hareketli. Büyükşehirlerde, özellikle de kültür sanatın lokomotifi olan İstanbul’da bir dünya sanat etkinliği sanatseverleri bekliyor.

İlk kez geçen yıl Beyoğlu Kültür Yolu adıyla düzenlenen ve bu sene Başkent Kültür Yolu rotasıyla genişleyen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, sezonun açılış ve kapanış etkinliği rolünde. 16 Eylül-23 Ekim’de planlanan festival, bu yıl kapsamını genişleterek beş şehre yayıldı.

İZMİR VE ADANA DA EKLENECEK

İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya’da yapılacak olan festivalin tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyada örneği az görülen, uluslararası seyahatlerde belirleyici olan ve ciddi ziyaretçi kitlelerini cezbeden bir kültür sanat festivali düzenlediklerini belirterek, şunları söyledi: “Dünyada bu kadar geniş çapta yapılan ender kültür ve sanat etkinliklerinden biriyiz. Kültür sanat coşkumuzu bu beş şehrimizden tüm Türkiye’ye dalga dalga yayacağız.”

Festivalde, sanattan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara herkesin kendi beğenisine ve ilgisine uygun 3 binden fazla etkinlik, 15 bine yakın sanatçıyla Türkiye, kültür ve sanata doyacak. Festivallerin bir diğer özelliği de şehirlerin kültürel, mimari ve tarihi rotalarında düzenleniyor olması. Gelecek yıl festival rotasına İzmir ve Adana Portakal Çiçeği Karnavalı da eklenecek.

Mehmet Nuri Ersoy
Mehmet Nuri Ersoy

ALTI BİN SANATÇI YER ALACAK

Festivallerden ilki 16 Eylül’de Çanakkale’de başlayacak olan Troya Kültür Yolu Festivali. İstanbul ve Başkent festivalleri ise 1-23 Ekim’de. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde kırk altı ayrı mekânda 6 binden fazla sanatçı, binden fazla etkinlikle sanatseverlerle buluşacak. Festivalin en iddialı etkinliklerinden biri, Tophane-i Amire Tek Kubbe’de aralarında Behçet Necatigil, Oğuz Atay, Tomris Uyar ve Orhan Pamuk’un da bulunduğu edebiyatçıların el yazmalarından oluşan bir sergi olacak. Ankara’daki en iddialı etkinlik ise Göbeklitepe Operası. 8-16 Ekim’de ise Diyarbakır Sur Kültür Yolu’ndan barış güvercinleri uçurulurken, 22-30 Eylül’de Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’ne dahil edilen 19. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sanatseverleri farklı dünyalara götürecek.

Baharla gelen sanat coşkusu

Sonbaharın gelmesiyle birlikte sanatseverleri bekleyen sayısız sanat etkinliklerinden biri de 17 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında üç farklı mekanda gerçekleşecek olan 17. İstanbul Bianeli. Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergilerinin 40. yılı sergisine ise 10 Eylül-19 Kasım’da Akbank Sanat ev sahipliği yapıyor. Salt’ın yeni sergisi “Sahnede 90’lar” 15 Eylül’de kapısını açarken, Kalyon Kültür, “İnsan Eli Değmiş” adlı karma sergisini 15 Eylül-17 Aralık’ta Nişantaşı Taş Konak’ta ağırlayacak. Contemporary Istanbul’un bu yılki 17. edisyonu Tersane İstanbul’da 19-22 Eylül’de genel ziyaretçilerini bekliyor. Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 12-18 Eylül’de sinemanın önemli isimlerini ve filmlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

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