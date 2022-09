Troya Kültür Yolu Festivali Çanakkale’de

Beyoğlu ile başlayan, ardından Başkent’e taşınan Kültür Yolu Festivali, ülkenin doğusundan ve batısından şehirlerin eklenmesiyle tüm ülkeye yayılıyor. 16 Eylül’de Çanakkale’de başlayacak Troya Kültür Yolu Festivali’yle ilgili Yeni Şafak’a konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, festivalin içeriğiyle ilgili bilgi verdi. Çanakkale’nin hem fiziki güzelliği hem de milli duygularından dolayı sevilen bir şehir olduğunun altını çizen Yavuz, şehrin sanatçılarını da işin içine kattıklarını vurguladı. Yavuz, “On gün boyunca sanatın her alanında; Türk müziğinden klasik müziğe, tiyatrodan operaya, açık hava etkinliklerinden spor etkinliklerine ve çok önemsediğimiz aile ve çocuk etkinliklerine varana kadar kırktan fazla noktada binden fazla sanatçının yer alacağı yüzden fazla etkinlik yapacağız. Etkinliklerimiz ağırlıklı olarak Çanakkale merkezde gerçekleşecek. Ama tabii ki tarihi alanları da işin içine kattık. Festival süresince Anadolu Hamidiye Tabyası, Kilitbahir Kalesi, Kordon Troya Atı, Assos Antik Kenti ve Parion Antik Kenti’nde açık hava sahneleri kurulacak. Kısacası Çanakkale’nin dört bir yanı sahne olacak” dedi.

ANTİK KENTLER ŞEHRİ

Festival yarın saat 17.00’de Çanakkale Kordon’da gerçekleşecek “Troyalılar Geliyor” yürüyüşüyle başlayacak, ardından Anadolu Ateşi’nin “Troya” gösterisiyle devam edecek. Festival kapsamında başta “Keşanlı Ali Destanı”, “Arda Boyları” ve “Medea” gibi oyunlar olmak üzere birçok tiyatro oyunu şehrin dört bir yanında sanatseverlerle buluşacak. Çanakkale’nin antik kentler şehri olduğunu vurgulayan Yavuz, “Sadece Troya çok biliniyor ama Assos, Parion gibi başka şehirlerimiz de var. Bunlar da bilinsin diye antik mekânları kullanıyoruz. Bakanlığımızın en önemli yatırımlarından biri olan Troya Müzesi’nde de güzel etkinliklerimiz olacak. Çocuklar için tiyatro gösterilerimiz ve çeşitli atölyelerimiz var. Dededen toruna kil yapımı atölyesi bunlardan biri. Klasik Türk sanatları atölye çalışmamızda 10 gün boyunca hattan ebruya birçok etkinlik yapılacak” ifadelerini kullandı.

Özgül Özkan Yavuz

SANATIN HER DALI VAR

Sanatın her dalına ev sahipliği yapması planlanan Troya Kültür Yolu Festivali’nde başarılı sanatçıların da sergileri görülecek. On ülkeden on sanatçının katıldığı “Bir Hikayem Var” sergisi Hamidiye Tabyası Hangar’da sergilenecek. Kale Grubunun “Toprakla Şekillenen Bir Ömür” Sergisi, Bağımsız Sanat Vakfı’nın “Çanak-Kale Sergisi” ve KADEM’in “İpek Böceği Kozası İpeksi Ellerde” sergisi sanatseverlerle buluşacak sergiler arasında. Çimenlik Kalesi’nde ise hem film gösterimleri hem de söyleşiler yapılacak. İlk film gösteriminin Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık Hasan filmi olduğunun müjdesini veren Yavuz, ardından yönetmenle söyleşi yapılacağını ekledi.

DÜNYADA BÖYLESİ YOK

Çanakkale’ye gidip de açık hava etkinliklerine denizi katmamak mümkün mü? Su altı dalış merkezi de işin içinde, bisiklet turu da. Özgül Özkan Yavuz, “18 Eylül Pazar günü ‘Rüzgarın Demir Atlıları Troya’ya Sürüyor’ sloganıyla binlerce bisikletli Kordon’daki Troya Atı önünde buluşup 35 km pedal çevirerek Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi’ne varacak. Aynalı Çarşı’da da sürprizler bizi bekliyor. Son günü de bir maratonla bitiriyoruz. Çanakkale’ye çok sıradışı bir hareket getirdiğimizi söyleyebilirim. Dünyada bu büyüklükte şehre yayılmış başka bir festival yok. Çanakkalelilerin de bu festivale yoğun ilgi göstereceğine inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamlıyor.

