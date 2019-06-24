Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Yuvadan düşen yavru leylekler yerine bırakıldı
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Yuvadan düşen yavru leylekler yerine bırakıldı

Erzincan’ın Çağlayan Beldesi Mertekli Mahallesi’nde yuvadan düşen yavru leylekler, köylüler tarafından bakımı yapıldıktan sonra vinçle yuvasına bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Leylek yavruları.
Leylek yavruları.

Çağlayan Beldesi Mertekli Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Fırat'a ait evin önünde bulunan elektrik direği üzerini yuva yapan leylekler 2004 yılından beri burada yavruluyor. 15 yıl boyunca her sene yavrularını buradan uçuran leyleklerin yavruları bu yıl yuvadan düştü. Yavruların tekrar yuvaya yerleşmesi için devreye giren ev sahibi Fırat, yuvadan düşen yavrulara gerekli bakımı yaptıktan sonra Aras EDAŞ'tan yardım istedi.

Yavrular yerlerine yerleştirildi

Evin bulunduğu yere gelen Aras EDAŞ ekipleri yuvadan düşen yavruları tekrar yuvalarına bıraktı. Sabah saatlerinde leylek yavrularını yerde gördüğünü belirten Fırat, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bakımını yaptırdık, yıkadık, suyunu ekmeğini verdik. Fakat yuvasından nasıl düştüğünü görmedik. 2004 yılından beri yuvası burada. Her sene iki tane üç tane yavru yapar giderler. Onların yaşam tarzlarını ben zaman zaman belgesel gibi izliyorum.
  • Çok da mutlu oluyorum. Bu doğaya sahip çıkmak da bizim asli görevimiz. Biz hayvanlarımıza, doğamıza sahip çıkmazsak doğa da bize her türlü mağduriyeti yaratır ve sahiplenmez. Yetkilileri aradık tekrar yuvasına koymak için vinç göndermişler. Yavruları tekrar yerlerine koyduk."

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