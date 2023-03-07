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Hayata Dönüş Kredisi'nin kapsamı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanana ve "Hayata Dönüş Kredisi" adı verilen esnaf ve sanatkara yönelik desteğin detayları şekillendi. Buna göre, kredi faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken, kredinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli olacak. Esnaf ve sanatkarlara azami 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli işletme kredisi verilecek. Peki Esnaf işletme kredisi başvuru şartları neler? İşte Hayata Dönüş Kredisi'nin detayları.

11:42 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Hayata dönüş kredisi başvuru şartları

Hayata dönüş kredisi başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve "Hayata Dönüş Kredisi" adı verilen esnaf ve sanatkara yönelik desteğin ayrıntıları şekillendi. Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, söz konusu destekten, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar yararlanacak.

Esnaf işletme kredisi

Hayata Dönüş Kredisiyle esnafa ne kadar kredi verilecek?

Destek paketi, depremden etkilenen il ve ilçelerde faaliyet gösteren esnafa işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlamak amacıyla oluşturuldu. Buna göre, esnaf ve sanatkarlara azami 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli işletme kredisi verilecek.

Hayata dönüş kredisi detayları

Esnaf işletme kredisinde taksit ve vade sayısı kaç olacak?

Kredi faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken, kredinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli olacak. Ödeme sıklığı,12 ay ödemesiz dönemi takiben 1, 3, 6 ay taksitli olacak. Mevcut kooperatif ortakları için Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKK) kefaleti, doğrudan kullandırımlar için banka lehine teminat alınacak.

Hayata dönüş esnaf kredisi ne zaman verilecek?

Kredi paketinin kullandırım koşulları da tespit edildi. Buna göre, depremde ağır hasara uğrayan ve 6 Şubat'tan önce vergi kaydı bulunan esnaf ve sanatkarlara kullandırım yapılacak. Ödemesiz dönemde müşteri için tahakkuk edecek faiz, ödeme tablosu doğrultusunda sonraki yıl taksitlerine bölünerek vade boyunca tahsil edilecek.

Hayata dönüş esnaf kredisi

Hayata Dönüş Kredisinden kimler faydalanacak?

Kredi limiti mevcut işletme kredisi şahıs üst limitine dahil olmayacak, ilave olarak tanımlanacak. Aynı zamanda Deprem İşyeri Alım veya Destek Kredisi kullanmış olan esnaf bu krediden faydalanamayacak. Esnaflık faaliyeti şartı sadece kaydi olarak kontrol edilecek ve deprem nedeniyle geçici olarak faaliyetine ara verenler de krediden faydalanabilecek. Esnaf ve sanatkarlar odası ve siciline kayıtlı şahıs firmalarına kullandırım yapılacak. Kredi paketi 31 Aralık 2023'te sona erecek.


#kredi
#Hayata Dönüş Kredisi
#cumhurbaşkanı erdoğan
#esnaf kredisi
#kahramanmaraş
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Hayata Dönüş Kredisi'nin kapsamı belli oldu
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