Her öğrencinin bilmesi gereken altın kurallar: Sınav başarınızı artırmak için bu 5 adımı uyguluyor musunuz?

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde geri sayım hızla devam ediyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Özge Çelik Büyükceran, sınav kaygısıyla başa çıkmanın yollarını anlatarak öğrencilere önemli önerilerde bulundu. Sınav sürecinin sadece bilgi birikimi değil, psikolojik dayanıklılık gerektiren bir dönem olduğunu vurgulayan Dr. Büyükceran, “Gerçekçi hedefler koymak, zaman yönetimini sağlamak, sosyal ve fiziksel aktiviteleri ihmal etmemek, uyku düzenine dikkat etmek ve olumsuz düşünceleri sorgulamak başarıda kritik rol oynar” dedi.

SINAV KAYGISINI YÖNETMENİN ÖNEMİ

Sınav sürecinde sadece ders çalışmanın yeterli olmadığını belirten Dr. Büyükceran, motivasyon, sağlıklı beslenme ve düzenli uyku gibi faktörlerin de başarı için şart olduğunu söyledi. “Öğrencilerin kendilerini başkalarıyla kıyaslamaları ve mükemmeliyetçi olmaları kaygıyı artırır. Kendi gelişimlerine odaklanmak ise daha sağlıklı bir yaklaşım” dedi. Ayrıca aşırı kaygının performansı düşürebileceğine dikkat çekerek, fiziksel belirtilerle ortaya çıkan durumlarda profesyonel destek alınmasının önemini vurguladı.

SINAV BAŞARISI İÇİN UYGULANMASI GEREKEN 5 ALTIN KURAL

Gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirleyin: Günlük ve haftalık planlarla adım adım ilerlemek büyük yükü hafifletir.

Zaman yönetimine özen gösterin: Konuları son haftaya bırakmadan, sistemli çalışarak stresi azaltın.

Sosyal ve fiziksel aktiviteleri ihmal etmeyin: Ders aralarında yürüyüş yaparak veya nefes egzersizleriyle zihninizi dinlendirin.

Uyku düzenine dikkat edin: Düzenli uyku, zihinsel ve fiziksel dinlenmeyi sağlar.

Olumsuz düşünceleri sorgulamayı öğrenin: “Başaramayacağım” gibi düşünceler yerine, “Elimden gelenin en iyisini yapıyorum” gibi yapıcı ifadeler kullanın.

AİLELERİN ROLÜ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Dr. Büyükceran, ailelerin çocuklarına sürekli baskı yapmak yerine güven ve destek vermesi gerektiğini belirtti. “Sınavın tek başarı kriteri olmadığını hissettirmek, çocukların psikolojik sağlığını korumak açısından çok önemli. Kaygıyı azaltmanın yolu, çocuğun yanında olduğunuzu göstermektir” dedi. Son haftalarda yeni konu öğrenmek yerine tekrar yapmanın faydalı olduğunu, uyku ve beslenme düzeninin bozulmamasının sınav başarısına olumlu etkisi olduğunu da ekledi.



























