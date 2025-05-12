2025 YKS ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? YKS giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl sorgulanır?

2025 YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ÖSYM tarafından uygulanacak olan YKS TYT, AYT,YDT olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecek. Peki, YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?

2025 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre, YKS Sınava Giriş Belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS ( ÖSYM ) giriş yaparak hangi okulda sınava gireceklerini öğrenebilecekler.

2025 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS, her yıl olduğu gibi yine üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin sınav takvimine göre;

• TYT (Temel Yeterlilik Testi) – 21 Haziran 2025 Cumartesi

Başlama Saati: 10.15

Süre: 165 dakika

• AYT (Alan Yeterlilik Testi) – 22 Haziran 2025 Pazar

Başlama Saati: 10.15

Süre: 180 dakika

• YDT (Yabancı Dil Testi) – 22 Haziran 2025 Pazar

Başlama Saati: 15.45

Süre: 120 dakika

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, YKS’ye katılacakları sınav merkezini, oturacakları salon ve sıra bilgilerini içeren sınav giriş belgelerini şu şekilde sorgulayabilir:

ÖSYM adresine T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM AİS şifreniz ile sisteme giriş yapın.

“Sınav Giriş Belgesi” bölümünden belgeyi görüntüleyin ve yazdırın.

2025 YKS’ye girecek adaylar için sınav takvimi netleşti. Giriş belgeleri ise sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılacak. TYT, AYT ve YDT sınavlarına katılacak tüm adayların belgelerini zamanında edinmeleri ve sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Sınav gününe kadar tüm gelişmeleri takip etmek için ÖSYM’nin resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın.























