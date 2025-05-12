2025 YKS ne zaman yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? YKS giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl sorgulanır?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım başladı. 2025 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamalarda. Sınav tarihleri yaklaşırken en çok merak edilen soruların başında "YKS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?" geliyor.
2025 YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı? ÖSYM tarafından uygulanacak olan YKS TYT, AYT,YDT olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecek. Peki, YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?
2025 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
2025 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS, her yıl olduğu gibi yine üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin sınav takvimine göre;
• TYT (Temel Yeterlilik Testi) – 21 Haziran 2025 Cumartesi
Başlama Saati: 10.15
Süre: 165 dakika
• AYT (Alan Yeterlilik Testi) – 22 Haziran 2025 Pazar
Başlama Saati: 10.15
Süre: 180 dakika
• YDT (Yabancı Dil Testi) – 22 Haziran 2025 Pazar
Başlama Saati: 15.45
Süre: 120 dakika
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, YKS’ye katılacakları sınav merkezini, oturacakları salon ve sıra bilgilerini içeren sınav giriş belgelerini şu şekilde sorgulayabilir:
- adresine T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM AİS şifreniz ile sisteme giriş yapın.
- “Sınav Giriş Belgesi” bölümünden belgeyi görüntüleyin ve yazdırın.
2025 YKS’ye girecek adaylar için sınav takvimi netleşti. Giriş belgeleri ise sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılacak. TYT, AYT ve YDT sınavlarına katılacak tüm adayların belgelerini zamanında edinmeleri ve sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
Sınav gününe kadar tüm gelişmeleri takip etmek için ÖSYM’nin resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeyi unutmayın.