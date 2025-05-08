ALES 2 başvuru tarihi açıklandı mı? ALES 2 başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 ALES/2 başvuruları için tarih aralığı belli oldu. Akademik kariyerini sürdürmek isteyen adaylar için merakla beklenen başvuru süreci 13 Mayıs’ta başlayacak. ALES’in ikinci oturumu için başvurular 21 Mayıs’a kadar devam edecek. 6 Temmuz’da gerçekleştirilecek sınavın sonuçları ise 25 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak yapabilecekler. Sınav için hazırlık süreci devam ederken, adaylar başvuru ve sınav tarihleri konusunda yoğun bir şekilde araştırmalar yapıyor.