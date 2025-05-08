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ALES 2 başvuru tarihi açıklandı mı? ALES 2 başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

ALES 2 başvuru tarihi açıklandı mı? ALES 2 başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

16:568/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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ALES 2 başvuru tarihi açıklandı mı?
ALES 2 başvuru tarihi açıklandı mı?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği 2025 yılı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) başvuru tarihleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek sınav için başvurular, 13 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak ve 21 Mayıs 2025'te sona erecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Sınav ise 6 Temmuz 2025'te yapılacak. Peki, ALES/2 başvuruları nasıl yapılacak, sınav ne zaman gerçekleşecek? İşte, 2025 ALES/2 başvuru ve sınav tarihleri hakkında tüm detaylar.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 ALES/2 başvuruları için tarih aralığı belli oldu. Akademik kariyerini sürdürmek isteyen adaylar için merakla beklenen başvuru süreci 13 Mayıs’ta başlayacak. ALES’in ikinci oturumu için başvurular 21 Mayıs’a kadar devam edecek. 6 Temmuz’da gerçekleştirilecek sınavın sonuçları ise 25 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden online olarak yapabilecekler. Sınav için hazırlık süreci devam ederken, adaylar başvuru ve sınav tarihleri konusunda yoğun bir şekilde araştırmalar yapıyor.

ALES 2 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

ALES 2 başvuru işlemleri 13 Mayıs'ta başlayacak, 21 Mayıs'a kadar sürecek.

ALES 2 NE ZAMAN?

ALES 2 sınavı 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2 sınav sonuçları 25 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

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