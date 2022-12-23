Huawei akıllı telefonlarda ekran görüntüsü nasıl alınır? Huawei SS alma

Huawei akıllı telefonlarda sahip olduğunuz modele bağlı olarak bir Android telefonda ekran görüntüsü almanın birkaç farklı yolu vardır. Huawei ekran görüntüsü nasıl alınır? İşte detaylı bilgiler...

HUAWEI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINIR?

Huawei ekran göüntüsü alma

Huawei marka bir telefona sahipseniz karşınıza çıkan bir görselin ekran görüntüsünü almak istiyorsanız yapmanız gereken en bilindik ve basit yöntem Ses kısma ve güç düğmesine aynı anda basılı tutmaktır. Bu yöntemle kolaylıkla dilediğiniz görselin ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Fakat telefonunuzun sesinin kısık olmasına dikkat etiniz aksi takdirde ekran görüntüsü aldığınız an sanki bir fotoğraf çekiyormuşsunuz gibi ses çıkacaktır. Bu durum özellikle toplu taşıma araçlarında insanların size bakmasına neden olacaktır. Bu yöntem bütün Huawei marka cep telefonlarında çalışmaktadır.

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Huawei marka telefonlarda bir diğer ekran görüntüsü alma yöntemi ise Knucke-Sense özelliğini kullanmaktır. Knucke-Sense özelliği Huawei markasının son çıkan telefonlarına eklediği bir özelliktir. Bu özellik telefonunuzda mevcut ise, ekran görüntüsünü almak istediğiniz görsele gelin ve parmağınızın eklem yeri ile 2 kez telefonunuzun ekranına vurunuz. Bu sayede Knucke- Sense özelliği devreye girecek ve ekran görüntüsünü almış olacaksınız. Fakat bu özellik bütün Huawei cihazlarında yer almamaktadır. Bu özelliği barındıran ve pasif olan Knucke-Sense özelliğini telefonunuzda aktif etmek için sırası ile aşağıdaki adımlar izleyiniz;

Huawei Knucke-Sense Özelliğini Aktif Etme

Telefonunuzun ayarlar bölümüne giriniz Karşınıza çıkan pencereden akıllı yardım bölümüne giriniz Daha fazla seçeneğine tıklayınız Akıllı ekran yakalama yazısını girip aktif ettikten sonra Knucke-Sense özelliğini kullanabilirsiniz.

Yukarıda yer alan 2 farklı yöntemi kullanarak Huawei marka telefonlarınızın ekran görüntülerini alabilirsiniz. İlk yöntem olan ses kısmı ve güç düşmesine basma yöntemi bütün Huawei marka cihazlarda çalışmaktadır. İkinci yöntem olan Knucke-Sense özelliği ise bazı telefonlarda bulunmamaktadır.

HUAWEI SON ÇIKAN TELEFON MODELLERİ

HUAWEI P50 Pocket

HUAWEI nova 10 Pro

HUAWEI nova 10 SE

HUAWEI nova 9 SE

HUAWEI nova Y9

HUAWEI nova Y70

HUAWEİ'İN SAHİBİ KİM?

Huawei, 8,4 milyar ABD dolarlık marka değeri ile Forbes'in Dünyanın En Değerli Markaları 2018 yıllık sıralamasında yer alan tek Çinli şirket olmuştur.