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Çift cihaz desteği sağlıyor: Huawei Freebuds pro 3 görücüye çıktı

Huawei FreeBuds Pro 3, Eylül 2023'te piyasaya sürülen bir çift gerçek kablosuz kulaklıktır. Popüler FreeBuds Pro 2'nin halefi olan FreeBuds Pro 3, Şarj kutusuyla birlikte 31 saate kadar kullanım imkanı sunuyor. FreeBuds Pro 3, gürültü engelleme konusunda ise Pure Voice 2.0 mikrofon ve ANC 3.0 desteğine yer veriyor. Peki Huawei Freebuds pro 3 fiyatı ne kadar? İşte Huawei Freebuds pro 3 teknik özellikleri.

09:57 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Huawei Freebuds pro 3 fiyatı ve özellikleri

Huawei Freebuds pro 3 fiyatı ve özellikleri

Genel olarak
Huawei FreeBuds Pro 3,
FreeBuds Pro 2'ye göre önemli bir gelişmedir. Daha iyi ses kalitesi, geliştirilmiş ANC, daha uzun pil ömrü ve yeni bir tasarım sunarlar. Mümkün olan en iyi ses kalitesine ve özelliklere sahip bir çift gerçek kablosuz kulaklık arıyorsanız FreeBuds Pro 3, dikkate almanız gereken harika bir seçenektir.

Huawei Freebuds pro 3 özellikleri

Daha iyi ses kalitesi
: FreeBuds Pro 3, daha güçlü bas ve daha net tiz sunmayı vaat eden yeni bir çift sürücü tasarımına sahiptir. Ayrıca yüksek çözünürlüklü ses akışı için L2HC 2.0 ve LDAC kodeklerini de desteklerler.
Geliştirilmiş aktif gürültü engelleme (ANC):
FreeBuds Pro 3, gürültülü ortamlarda bile ortam gürültüsünü engellemede daha etkili olduğu iddia edilen yeni bir ANC algoritması kullanır. Ayrıca çevredeki gürültüye göre ANC seviyesini otomatik olarak ayarlayan yeni bir "uyarlanabilir ANC" moduna da sahiptirler.

Daha uzun pil ömrü: FreeBuds Pro 3, ANC kapalıyken 31 saate kadar veya ANC açıkken 20 saate kadar pil ömrü sunar. Bu, ANC kapalıyken 28 saate kadar pil ömrü sunan FreeBuds Pro 2'ye göre önemli bir gelişmedir.

Yeni tasarım:
FreeBuds Pro 3, tek parça cam gövdeyle yeni, daha akıcı bir tasarıma sahiptir. Ayrıca FreeBuds Pro 2'den biraz daha küçük ve daha hafiftirler.

Yukarıda listelenen özelliklere ek olarak FreeBuds Pro 3 ayrıca aşağıdakiler gibi bir dizi başka özelliği de destekler:

Kablosuz şarj
: FreeBuds Pro 3 kılıfı, Qi uyumlu bir şarj cihazı kullanılarak kablosuz olarak şarj edilebilir.
Hızlı şarj
: FreeBuds Pro 3, 2 saate kadar oynatma süresi sağlamak için 10 dakika şarj edilebilir.
Kulak algılama
: FreeBuds Pro 3, müziği kulağınızdan çıkardığınızda otomatik olarak duraklatır ve tekrar taktığınızda çalmaya devam eder.
Çift cihaz bağlantısı
: FreeBuds Pro 3 aynı anda iki cihaza bağlanabilir, böylece örneğin telefonunuz ve dizüstü bilgisayarınız arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

Huawei FreeBuds Pro fiyatı ne kadar?

FreeBuds Pro 3’ün Avrupa fiyatı 200 euro olarak belirlendi. Ancak ülkemizde satışa çıkacağı tarih şimdilik belirsizliğini koruyor. Türkiye'de Huawei FreeBuds Pro 2'nin fiyatı 3.000 TL civarında. FreeBuds Pro 3'ün de Türkiye'de piyasaya çıktığında benzer fiyatlara sahip olması muhtemel.


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