Huawei Freebuds pro 3 fiyatı ve özellikleri
Huawei Freebuds pro 3 özellikleri
Daha uzun pil ömrü: FreeBuds Pro 3, ANC kapalıyken 31 saate kadar veya ANC açıkken 20 saate kadar pil ömrü sunar. Bu, ANC kapalıyken 28 saate kadar pil ömrü sunan FreeBuds Pro 2'ye göre önemli bir gelişmedir.
Yukarıda listelenen özelliklere ek olarak FreeBuds Pro 3 ayrıca aşağıdakiler gibi bir dizi başka özelliği de destekler:
Huawei FreeBuds Pro fiyatı ne kadar?
FreeBuds Pro 3’ün Avrupa fiyatı 200 euro olarak belirlendi. Ancak ülkemizde satışa çıkacağı tarih şimdilik belirsizliğini koruyor. Türkiye'de Huawei FreeBuds Pro 2'nin fiyatı 3.000 TL civarında. FreeBuds Pro 3'ün de Türkiye'de piyasaya çıktığında benzer fiyatlara sahip olması muhtemel.