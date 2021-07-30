Özgün Hümeze Suresi Okunuşu ve anlamı
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Hümeze Suresi Okunuşu ve anlamı

Hümeze Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 9 ayettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir. Haberimizde Hümeze Suresi'nin Arapça ve Türkçe yazılışı ile Diyanet mealini bulabilir, dinleyip ezberleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hümeze Suresi Okunuşu ve Anlamı! Hümeze Suresi oku
Hümeze Suresi

Hümeze Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 9 ayettir. Hümeze, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir.

Mushaftaki sıralamada yüz dördüncü, iniş sırasına göre otuz ikinci sûredir. Kıyâmet sûresinden sonra, Mürselât sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Hümeze Suresi dinle, ezberle

Hümeze Suresi okunuşu

Hümeze Suresi
Hümeze Suresi

Hümeze Suresi Türkçe okunuşu

Veylül li külli hümezetil lümezeh.

Ellezıcemea malev ve addedeh

Yahsebü enne malehu ahledeh

Kella le yümbezenne fil hutameh

Ve ma edrake mel hutameh

Narullahil mukadeh

Elleti tettaliu alel ef'ideh

İnneha aleyhim mü'sadeh

Fi amedim mümeddedeh

Hümeze Suresi Diyanet meali

﴾1-2﴿ Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplayan ve onu sayıp duran herkesin vay haline!

﴾3﴿ O, malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder.

﴾4﴿ Hayır! Andolsun ki o, hutameye atılacaktır.

﴾5﴿ Nedir o hutame bilir misin?

﴾6﴿ Allah’ın tutuşturulmuş ateşi!

﴾7-9﴿ Uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş!

Hümeze Suresi'nin konusu

Sûrede insanları küçümseme, kusur arama gibi davranışlar eleştirilmekte; servete güvenme ve onu yanlış yolda kullanmanın kişiye ne büyük zararlar getireceği anlatılmaktadır.

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