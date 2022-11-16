Humus tarifi: Humus nasıl yapılır?

Arapça’da nohut anlamına gelen humus adından da anlaşılacağı gibi temel malzemesi nohut, tahin ve zeytinyağıdır. Özellikle baharat severlerin vazgeçilmezi olacak humus sofralarınıza renk katacak bir meze. İşte humus tarifi.

HUMUS TARİFİ

MALZEMELER

> 2 su bardağı nohut (250 g)

> 1 tatlı kaşığı karbonat (arzuya göre)

> 2 diş sarımsak

> 2 adet limon

> ½ su bardağı tahin (90-100 ml)

> ½ çay bardağı zeytinyağı

> 1 tatlı kaşığı kimyon

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> 1,5 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

> 1 yemek kaşığı zeytinyağı

> 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

> 1 yemek kaşığı nohut

HUMUS YAPILIŞI

> Nohutları 1 gece veya en az 4-5 saat öncesinden ıslatın. Sindirimi kolaylaştırması ve daha kolay pişmesi için suyuna 1 tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Ertesi gün suyunu süzün ve tekrar sudan geçirin.

> Nohutları tencereye alıp üzerine su ekleyin ve pişmeye bırakın. Normal bir çelik tencerede 45 dakika kadar pişecektir. Nohutlar iyice yumuşadıktan sonra ocaktan alın. 1-2 yemek kaşığı kadar humus üzerinde servis etmek üzere ayırın.

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> Bu sırada tahin, zeytinyağı, kimyon ve tuzu bir kaseye alın. Limonların suyunu da ekleyin. Son olarak sarımsakları ince ince kıyıp onları da ekleyin ve güzelce karıştırın.

> Haşladıktan sonra suyunu süzdüğünü nohutları hazırladığınız tahinli karışımla mutfak robotunda pürüzsüz kıvam alıncaya dek çekin. Eğer mutfak robotu zorlanıyorsa, azar azar zeytinyağı veya su ilave ederek dilediğiniz kıvama ulaşmasını sağlayın.

> Ardından servis tabağına alarak tatlı kaşığıyla ortasına bir yuvarlak çizin.

> Kenara ayırdığınız 1-2 yemek kaşığı nohutu üzerine serpiştirin.

> Son olarak zeytinyağını gezdirip toz biber serpin ve servis edin.

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Afiyet olsun!

HUMUS KAÇ KALORİ?

100 gram humus 396,3 kaloridir.

HUMUS TARİFİ PÜF NOKTALARI NELER?

> Lezzetli bir humus için nohutlarınızın pürüzsüz olması gerekir.

> Humus yapımında nohutlarınız katı bir hal alırsa, su ile yumuşatmayı deneyebilirsiniz.

> Nohutları püre haline getirirken haşlanmış nohutun suyundan koyarsanız humusu daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.

> Haşlanmış nohutların kabuklarını tek tek ayıklamanız humusun kıvam ve kalitesini arttıracaktır.

> Kaliteli bir nohut kullanarak humus’un lezzetini arttırabilirsiniz.