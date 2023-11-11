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Bursa ile İstanbul arasındaki BUDO ve İDO seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri iptal edildi. İşte İDO ve Budo 11 Kasım iptal edilen feribot seferleri...

11:34 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İDO

İDO

İDO ve BUDO'nun deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO VE İDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İDO'nun internet sitesinde verilen bilgilere göre bugün Bursa ile İstanbul arasınnda yapılması gereken karşılıklı seferler iptal edildi.

İDO'nun iptal seferleri:

07.05 Kadıköy-Bursa

07.30 Bursa-Kabataş

11.15 Kabataş-Bursa

12.00 Bursa-Kabataş

15.30 Bursa-Kabataş

17.15 Kabataş-Bursa

18,00 Bursa-Kabataş

18.15 Kabataş-Bursa

BUDO'nun iptal seferleri

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şunlar:

Saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege'de feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bugün bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattı seferlerinin tamamı gerçekleştirilemeyecek.



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Bursa ile İstanbul arasındaki BUDO ve İDO seferleri iptal edildi