İDO
İDO ve BUDO'nun deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO VE İDO SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İDO'nun internet sitesinde verilen bilgilere göre bugün Bursa ile İstanbul arasınnda yapılması gereken karşılıklı seferler iptal edildi.
İDO'nun iptal seferleri:
07.05 Kadıköy-Bursa
07.30 Bursa-Kabataş
11.15 Kabataş-Bursa
12.00 Bursa-Kabataş
15.30 Bursa-Kabataş
17.15 Kabataş-Bursa
18,00 Bursa-Kabataş
18.15 Kabataş-Bursa
BUDO'nun iptal seferleri
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şunlar:
Saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
Kuzey Ege'de feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale'de, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bugün bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattı seferlerinin tamamı gerçekleştirilemeyecek.