Hafta sonu sıcaklıkların ve havanın ne durumda olacağı merak edilirken Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Yarın hava nasıl olacak, 11 Kasım hava durumu nasıl?