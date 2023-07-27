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İfrit Ne Demek, İfrit Olmak Tdk Sözlük Anlamı Nedir?

İfrit olmak deyimi Türkçe'de yaygın olan deyimlerden birisi olarak öne çıkar. İfrit kelimesini ilk defa duyan kişiler, kelimenin ne anlama geldiğini ve TDK sözlükte karşılığını merak ediyor. İfrit ne demek, TDK sözlük anlamı nedir? İfrit olmak deyimin anlamı nedir, hangi anlamda kullanılır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

15:26 . 27/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İfrit olmak

İfrit olmak

Deyimler, bir olayı veya durumu anlatmak için kullanılan sözcük veya cümlelerdir. Deyimlerin anlamı, genellikle bir metafor, benzetme veya bir hikaye gibi bir anlatımla ifade edilir. İfrit olmak deyimi de İfrit kelimesinin anlamı ile birlikte merak edilir.

İFRİT KELİMESİNİN TDK ANLAMI NEDİR?

Başka dillerden Türkçemize kadar ulaşmış olan çeşitli kelimelerden birisi olan ifrit kelimesi, insanların en çok merak ettiği kelimelerden birisidir. İfrit kelimesinin anlamını öğrenmek için TDK sözlük sitesi incelenmektedir. İfrit kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamları şu şekildedir;

-Doğu masal ve efsanelerinde kötü, korkunç cin.

- Öfkeli, ortalığı birbirine katan kimse.

- İçini kemiren, meşgul eden şey.

İFRİT OLMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Halk dilinde yaygın olarak kullanılan ifrit olmak kelimesinin anlamı, genel olarak insanlar tarafından merak edilmektedir. İfrit olmak kelimesinin genel anlamı şu şekildedir;

- Çok fazla öfkelenmek, aşırı sinirlenmek ve sinirden kendini kaybetmek.



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