İftar menüleri 2018! Bugün ne pişirsem? İşte günün yemek tarifleri

Sizler için hazırladığımız iftar menüsü ile bugün ne pişirsem derdinizi ortadan kaldırıyoruz. Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte vatandaşlar akşama ne yemek hazırlayacaklarını merak ediyorlardı. Sizlere sunacağımız pratik tarifler üzerinden iftar menüsü oluşturabilir ve bugün ne pişirsem derdinden kurtulmuş olabilirsiniz. İşte güzel yemek tarifleri ve farklı iftar menüleri

05:28 dk 03 Haziran 2016 Yeni Şafak Manisa Bohça Kebabı Ramazanda önceden hazırlanıp, iftar yaklaştığında fırına verilerek hazırlanabilecek lezzetli ve doyurucu bir yemek.





Manisa Bohça Kebabı

4 kişilik

hazırlama süresi 1 saat

pişme süresi 30 dakika

Krep için

·1 su bardağına yakın un

·1 çay kaşığı tuz

·2 çorba kaşığı sıvı yağ

·1 Yumurta

·¾ Su bardağı süt

·yarım şişe soda

İç malzemesi:

·1 tatlı kaşığı tereyağı

·250 gr kuzu kuşbaşı

·1 adet kuru soğan

·2 diş sarımsak

·1 adet domates

·tuz

·1 su bardağı bezelye

·tuz

·karabiber

·pul biber

·Bir avuç maydanoz

Beşamel sos:

·1 çorba kaşığı un

·1 tatlı kaşığı tereyağı

·¾ su bardağı süt

·Tuz

·Karabiber

Üzerine

·Rendelenmiş kaşar peyniri

Hazırlanışı

·Krep için karıştırma kasesine önce unu alın

·Tuzu ekleyin

·Sıvı yağı ilave edin

·Yumurtayı kırın içine

·Sütü ilave edin bir yandan balon telle çırpın

·En son sodayı da ekleyin ve hiç topak kalmayacak şekilde balon telle iyice çırpın. Karışımı vaktiniz varsa 15-20 dakika dinlendirin.

·Krep tavasını kızdırın çok az sıvı yağ ile yağlayın ve krep hamurundan bir kepçe dökün ve incecik olana kadar tavayı eğip yayın ve arkalı önlü pişirin. Soğumaları için kenara alın.

·Et ve yağı tencereye alıp suyunu çekene kadar soteleyin.

·Soğan yemeklik doğrayın

·Sarımsakları kıyın, suyunu çekip solana kadar soteleyin

· Domatesi rendeleyin ve suyunu çekince tuzunu serpin ve üzerini örtecek kadar sıcak su ilave edip pişmeye bırakın

· ve bezelyeyi de ilave edin,Suyunu tamamen çekip, etler yumuşayıncaya kadar pişirin, soğutun.

·Beşamel sos için bir tavaya un ve yağı alıp kavurmaya başlayın. Unun kokusu gelmeye başladığında sütü ilave edin ve bir yandan karıştırın, koyulaşmaya başlayınca ocaktan alıp karıştırarak biraz soğutun. Topaklanırsa blendırdan geçirin.

·Maydanozu kıyın

·Kaşarı rendeleyin.

·Maydanozu etli harca karıştırın ve harmanlayın

·Fırın kabınızı yağlayın

·Krepleri çukur bir kaseye yerleştirin.

·ortalarına etli harcı paylaştırın, üzerlerine de beşamel sosu paylaştırın.

·Bohça gibi kapatın.

·Fırın kabına yerleştirin

·rendelenmiş kaşar peyniri serpin üzerlerine ,

·önceden ısıtılmış 180C'lik fırında 20 dakika pişirin.

Ramazanda Sıcak Ve Uzun Açlık Süresine Dikkat

Uzmanlar, Ramazan ayının bu yıl Haziran-Temmuz aylarına denk gelmesi ve açlık süresinin 17 saate yakın olması dolayısıyla oruç tutanları, beslenmelerine çok daha fazla dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyardı.

Mersin Halk Sağlığı Müdürü Dr. Aytekin Kemik, yazılı bir açıklama yaparak, Ramazan ayında beslenme konusunda önerilerde bulundu. Ramazan ayının bu yıl sıcak yaz günlerinde yaşanacak olması nedeniyle kişilerin sağlıklarına ve beslenmelerine daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Kemik, “Ramazan ayında kişilerin beslenme düzenleri büyük ölçüde değişmektedir. Bu ayda günde 3 ana öğün olan beslenme düzeni, günde 2 ana öğüne düşüyor. Bunun yanı sıra gün içinde 17 saat civarında bir açlık periyodu geçiriliyor. Bu sene Ramazan ayının Haziran-Temmuz aylarına gelmesi ile açlık süresinin uzayacağı da göz önüne alındığında, oruç tutmak isteyenlerin tükettikleri besinlere biraz daha özen göstermeleri gerekir. Ayrıca zorunlu olmadıkça, güneş sıcaklığının en belirgin olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalıdır. Çocuklar, yaşlılar, kalp ve şeker gibi kronik hastalığı olanların buna özellikle dikkat etmeleri gerekir" dedi.

Dr. Kemik, önemli sağlık sorunu ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin, diyabetlilerin, hamile ve emziren kadınların, karaciğer, kalp ve böbrek hastalığı olanların, ağır enfeksiyon geçirenlerin, tansiyon hastalarının Ramazan ayında oruç tutmak istemeleri durumunda hekimlerine başvurmaları gerektiğinin de altını çizdi.



“LİFLİ VE POSALI YİYECEKLERLE BOL SU TÜKETİN"

Ramazan ayında kabızlık, mide yanması, uyku hali, unutkanlık, dikkatsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, kan şekeri düşüklüğü ve kilo artışı gibi sıkıntıların sağlıklı bireylerde de görülebileceğine işaret eden Kemik, bu sıkıntıları yaşamamak için Ramazan ayında uyulması gereken sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. İftarla sahur arasında en az 2 ara öğün tüketmeye gayret edilmesini isteyen Kemik, sahur öğününün de kesinlikle atlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Uzun süre açlığın kabızlık sorununun artmasına da sebep olabildiğini belirten Kemik, “Bu nedenle Ramazan ayında bol lifli ve posalı yiyecekler ağırlıklı tercih edilmelidir. Pirinç pilavı yerine bulgur pilavı veya kuru baklagiller tercih edilerek, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmelidir. Su tüketimine özellikle dikkat edilmeli, günde en az 2-2.5 litre su tüketilerek vücut susuz bırakılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında tüketilen besinlerin pişirilme şeklinin ızgara, fırında, haşlama veya buğulama yöntemleri şeklinde tercih edilmesinin sağlıklı beslenme açısından önemli olduğunu vurgulayan Dr. Kemik, şöyle devam etti:

“İftarda yaşanılan açlık ile mideyi çok hızlı doldurmamak gerekir. Ani mide gerginliği tansiyonunuzun yükselmesine ve nörolojik hormonların hızlı salgılanmasına yol açar. Beynimizin doyumu algılaması için 15-20 dakikaya ihtiyacı vardır. İftarda bir anda hızlı bir şekilde beslenmek fazla kalori alarak kilo almamıza da neden olur. Bu nedenle yemekler mümkün olduğunca yavaş ve iyi çiğneyerek tüketilmelidir. Özellikle sahurda çok tuzlu yiyecekleri tüketmemeye özen gösterilmelidir. Çok yağlı yiyecekler, ağır hamurlu şerbetli tatlılar, metabolizmayı yavaşlatıp, kilo almana sebep olacağından tüketilmemelidir. İftar zamanı uzun süren açlığın sonrasında otomatik olarak enerji yoğunluğu fazla olan besinlere yönelmek olasıdır, ancak onun yerine oruç kuru hurma, kuru kayısı gibi kuru meyvelerle açılmalıdır. 10-15 dk sonrasında kuru fasulye, nohut, yarma ve yoğurt ile hazırlanan soğuk ayran aşı çorbası veya başka bir çorba yada da cacık tercih edilebilir. İftar öğününde çorbanın üstüne bir miktar etli sebze yemeği veya ızgara et ve zeytinyağlı sebze yemeği ile beraber yoğurt veya ayran tercih edilebilir. İftar sofranızda farklı besinlere yer vermeye çalışın. Haftada 1-2 defa kırmızı et, 1-2 gün balık, 1-2 gün kuru baklagiller, hafta 1-2 gün sebze yemeği beslenmenizde sağlıklı bir dengeyi kurmanızı sağlayacaktır. İftar yemeğinden 1 saat sonra yapacağınız hafif tempolu bir yürüyüş besinlerin sindirimine yardımcı olacaktır. Aynı zamanda yavaşlayan metabolizmanızı hızlandıracak ve besinlerin sindirilmeden uykuya geçilmesine engel olacaktır."