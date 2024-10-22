İhlas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in kısa ama anlamı derin surelerinden biridir. Bu sure, İslam'daki tevhid inancını, yani Allah’ın birliğini ve eşsizliğini anlatır. İhlas Suresi okunuşu, Müslümanlar için özellikle namazlarda ve dualarda sıkça okunur. İhlas Suresi'nin fazileti ise İslam inancında oldukça büyüktür; Peygamber Efendimiz (SAV), bu surenin Kur'an’ın üçte birine denk olduğunu belirtmiştir. İhlas Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenlere ilişkin tüm bilgiler haberimizde.
İhlas Suresi Arapça okunuşu
- ﴾قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚ ﴿١
- ﴾اَللّٰهُ الصَّمَدُۚ ﴿٢
- ﴾لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْۙ ﴿٣
- ﴾وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ ﴿٤
İhlas ne demek?
İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mü'min olacağı için sure bu adla anılmaktadır.
İhlas Suresi dinle, ezberle
İhlas Suresi Türkçe okunuşu
Kul hüvellâhü ehad, Allâhüssamed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
İhlas Suresinin Diyanet Meali
- ﴾1﴿De ki: "O, Allah’tır, tektir.
- ﴾2﴿Allah sameddir.
- ﴾3﴿Doğurmamış ve doğmamıştır.
- ﴾4﴿O’nun hiçbir dengi yoktur."
İhlas Suresinin nuzülü
Mushaftaki sıralamada yüz on ikinci, iniş sırasına göre yirmi ikinci sûredir. Nâs sûresinden sonra, Necm sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır.
Mekke’de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelerek “Bize rabbinin soyunu anlat” dediklerini, bunun üzerine bu sûrenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirirler (Müsned, V, 133-134).
Medine’de indiğini söyleyenler ise yahudilerle hıristiyanların Hz. Peygamber’e yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap olmak üzere Cebrâil’in Hz. Peygamber’e gelip “Kul hüvellahü ehad” sûresini okuduğunu bildiren rivayetleri delil göstermişlerdir (Taberî, XXX, 221-222; Râzî, XXXII, 175). Ancak sûrenin üslûp ve içeriği Mekke döneminde indiği izlenimini vermektedir.
İhlas Suresinin konusu
Sûrede Allah Teâlâ’nın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilmiştir.
İhlas Suresinin fazileti
İhlas Suresinin tefsiri
Bu âyet hem ilk âyetin açıklaması hem de bütünüyle sûrenin bir özeti mahiyetinde olup Allah’ın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir dengi ve benzeri bulunmadığını ifade eder. Kendisinden başka var olan her şeyi O yaratmıştır. Bu sebeple yarattıklarının O’na denk olması mümkün değildir. Nitekim bu durum muhtelif âyetlerde ifade buyurulmuştur (meselâ bk. Nahl 16/17-22; Şûrâ 42/11).