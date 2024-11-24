İhlas Suresi okunur mu büyüden kurtulmak için sorusunun cevabı, aslında daha geniş bir çerçevede değerlendirilmelidir. Büyü ve sihir, İslam'da yasaklanmış ve kötülenen bir uygulamadır. Bu nedenle, bu tür durumlarla karşılaşan kişilerin öncelikle Allah'a sığınmaları, günahlarından tövbe etmeleri ve doğru yola yönelmeleri gerekmektedir. İhlas Suresi, bu süreçte kişinin manevi olarak güçlenmesine ve Allah'a daha sıkı bağlanmasına yardımcı olabilir.
İhlas Suresi, Müslümanlar için manevi koruma sağlayan bir suredir ve büyü ve sihirden korunmak amacıyla da okunabilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sabah ve akşam İhlas, Felak ve Nas surelerini üçer kez okumanın kişinin her türlü kötülükten korunmasına vesile olacağını tavsiye etmiştir. Sihir ve büyüden kurtulmak isteyenler için İhlas Suresi, güçlü bir dua niteliği taşır. "Kul hüvellahu ehad" diyerek Allah’ın birliğine sığınılması, manevi huzur ve koruma sağlar. Bu nedenle, sihir ve büyüye karşı İhlas, Felak ve Nas Suresi düzenli olarak okunması önerilir.