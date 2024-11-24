İhlas Suresi büyü ve sihirden korur mu sorusu, Müslümanlar arasında sıkça merak edilen bir konudur. Kur'an-ı Kerim'in en kısa surelerinden biri olan İhlas, Allah'ın birliğini ve eşsizliğini vurgulayarak imanımızı güçlendirir. İslam alimleri, Kur'an'ın tamamının ve özellikle

gibi temel duaların, Allah'a sığınmak ve O'ndan koruma dilemek için kullanılabileceğini belirtmektedirler. Peki, İhlas Suresi büyü ve sihir gibi olumsuz enerjilere karşı bir kalkan görevi görebilir mi?