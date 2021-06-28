İkindi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

İkindi namazı nasıl kılınır, ikindi namazı kaç sünnet kaç farzdır? sorusu namaza yeni başlayanlar tarafından büyük merak konusu oluyor. Haberimizde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ilmihale göre cevabını bulabilirsiniz.

Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır. Buna göre namazın kişiye farz olmasının şartları, müslüman olmak, bulûğ çağına ulaşmak ve akıllı olmak üzere üç tanedir. Bu şartlara namazın vücûb şartları yani kişinin namaz kılmakla yükümlü olmasının şartları denir.

İkindi namazı kaç rekattır?

İkindi namazı 8 rekattır. 4 rekat sünnet, 4 rekat farz.

İkindi namazı nasıl kılınır?

4 Rekat sünnetin kılınışı

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İlk olarak Niyet edilir "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının sünnetini kılmaya",

"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Erkekler, tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşağı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır. Kadınlar, tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır.

1 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

Erkekler, sağ elin avucu, sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak ellerini göbek altında bağlarlar.Kadınlar, sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkeklerde olduğu gibi sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.

ÖZGÜN İkindi namazının vakti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?

ÖZGÜN Fatiha Suresi: Fatiha Suresi Arapça okunuşu anlamı ve fazileti

"Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve burada üç defa "Sübhâne Rabbiye’l-azim" denilir.

Rükû da iken ayakların üzerine bakılır. Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlarKadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az eğilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar.

Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

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Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır.

Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur.

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

Allahümme Salli" okunur,

"Allahümme Barik" okunur,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3 Rekat:

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Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

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"Ettahiyyâtü" okunur,

"Allahümme Salli" okunur,

"Allahümme Barik" okunur,

"Rabbena Atina" okunur,

"Rabbena Firli" okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

İkindi namazının sünneti ile yatsı namazının ilk sünnetinin birinci oturuşlarında niçin “salli” ve “barik” ve üçüncü rekâtın başında “sübhâneke” duaları okunur?

Hanefilerde öğle ile Cuma namazlarının ilk sünnetleri hariç genel olarak nafile namazların her iki rekâtı müstakil bir namaz sayıldığı için, ilk oturuşlar da son oturuş konumunda olur. Bunun için ikindi ile yatsı namazlarının farzlarının öncesinde kılınan nafile namazların ilk oturuşlarında “Salli” ve “Bârik” duaları okunur. Aynı gerekçe ile ilk oturuştan kalktıktan sonra başlanacak rekâtta da “Sübhâneke” okunur (Bilmen, İlmihal, s. 141-142).

İkindi namazının 4 Rekat farzının kılınışı

Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye doğru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür.

Kamet getirilir. (Erkekler için) "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü ikindi namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir.

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"Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

Eller bağlanır ve namaza başlanır.

1. Rekat

Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2 Rekat:

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Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur’an’dan başka bir sûre daha okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir,

Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur,

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

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4 Rekat:

Ayakta sırasıyla: a) Besmele, b) Fatiha sûresi okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Rüku"a eğilinir,

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta"Ettahiyyâtü" okunur,

"Allahümme Salli" okunur,

"Allahümme Barik" okunur,

"Rabbena Atina" okunur,

"Rabbena Firli" okunur,

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

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ÖZGÜN Akşam namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

ÖZGÜN Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

ÖZGÜN Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır?

İkindi namazının vakti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "ikindi namazının vakti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?" sorusuna şu yanıt verildi:

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"İkindi namazı vaktinin başlangıcı, öğle namazı vaktinin sona ermesine bağlı olduğu için, öğle namazının sona ermesi konusundaki görüş ayrılığı ikindi vaktinin başlamasına da yansımıştır. Dolayısıyla İmam Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed ve diğer mezhep imamlarına göre öğle vakti, her şeyin gölgesi ‘fey-i zevâl’ hariç kendisinin bir misli olduğu zaman biter ve ikindi namazının vakti başlar. Buna asr-ı evvel (ikindi namazının ilk vakti) denir. Ebû Hanîfe’ye göre ise öğle vaktinin bitişi, her şeyin gölgesi “fey-i zevâl” hariç kendisinin iki misli olduğu zaman biter ve ikindi namazının vakti başlar. Buna asr-ı sânî (ikindi namazının ikinci vakti) denir. Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde asr-ı evvel uygulaması esas alınmaktadır.

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İkindi namazının son vakti güneşin batışından hemen öncedir. Ancak mazeret yoksa bu ana kadar geciktirmemek gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), ikindi namazını güneş sararıncaya kadar geciktirip sonra da baştan savma bir şekilde aceleyle kılmayı, münafıkların namazı olarak nitelemiştir (Bkz. Ebû Dâvûd, Salât, 5). Fakat daha önce kılınamamışsa, güneş batmak üzere de olsa kılınır (Kâsânî, Bedâî’, I, 124; Merğînânî, el-Hidâye, I, 256, 261-262; Zeylaî, Tebyîn, I, 80; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 15-16). Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Güneş batmadan önce ikindi namazından bir rekâta yetişen, namazın tamamına yetişmiş sayılır.” (Buhârî, Mevâkit, 28)

Şâfiî mezhebine göre ikindi namazının vakti, kendi içinde “fâziletli”, “ihtiyârî”, “kerâhetsiz cevâz”, “kerâhetli cevâz” ve “özür” olmak üzere beşe ayrılır. Her şeyin gölgesinin bir buçuk katına çıktığı zamana kadar fazilet, iki misline çıktığı zamana kadar ihtiyarî vakittir. Bir özür yok iken bu ihtiyarî vakti geçirmek caiz değildir. Mekruh vakit ise, bundan sonra güneşin batmasına kadar olan vakittir. Güneşin batışından önce bir rekât da olsa kılabilen kimse ikindi namazını kılmış olur ( İbn Kudame, el-Muğnî, II, 15-16;Nevevî, el-Mecmû’, III, 27)."

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Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

Fatiha Suresi

Ayetel Kürsi

Kehf Suresi

İnşirah Suresi

İhlas Suresi

Fetih Suresi

Sübhaneke Duası

Yasin Suresi

Nazar Duası

Salavat Duası

Amenerrasulü (Bakara Suresi'nin Son İki Ayeti)

La yestevi