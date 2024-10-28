İkindi namazının vakti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İkindi namaz, İslam'ın beş vakit namazından üçüncü olup, öğle namazından sonra ve akşam namazından önce kılınan bir farz ibadettir. 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olan ikindi namazının vaktinin ne zaman başlayıp, ne zaman sona ereceği bazı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haberimizde Diyanetin yanıtını bulabilirsiniz.
İkindi namazı, İslam’ın beş vakit namazından üçüncüsü olup, öğle namazından sonra ve akşam namazından önce kılınan bir farz ibadettir. İkindi namazı, dört rekat sünnet ve dört rekat farz olmak üzere toplamda sekiz rekattan oluşur. Müslümanlar için günlük ibadetlerin önemli bir parçası olan ikindi namazı, günün ikinci yarısında, güneş batmadan önce kılınır.
İkindi namazının vakti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer?
İkindi namazının vakti ne zaman başlar ve ne zaman sona erer? sorusuna Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından şu yanıt verildi:
- "İkindi namazı vaktinin başlangıcı, öğle namazı vaktinin sona ermesine bağlı olduğu için,nın sona ermesi konusundaki görüş ayrılığı ikindi vaktinin başlamasına da yansımıştır.Dolayısıyla İmam Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed ve diğer mezhep imamlarına göre öğle vakti, her şeyin gölgesi ‘fey-i zevâl’ hariç kendisinin bir misli olduğu zaman biter ve ikindi namazının vakti başlar. Buna asr-ı evvel (ikindi namazının ilk vakti) denir.
- Ebû Hanîfe’ye göre ise öğle vaktinin bitişi, her şeyin gölgesi “fey-i zevâl” hariç kendisinin iki misli olduğu zaman biter ve ikindi namazının vakti başlar. Buna asr-ı sânî (nın ikinci vakti) denir. Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde asr-ı evvel uygulaması esas alınmaktadır.
- Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Güneş batmadan önce ikindi namazından bir rekâta yetişen, namazın tamamına yetişmiş sayılır.”(Buhârî, Mevâkit, 28)
- Şâfiî mezhebine göre ikindi namazının vakti, kendi içinde “fâziletli”, “ihtiyârî”, “kerâhetsiz cevâz”, “kerâhetli cevâz” ve “özür” olmak üzere beşe ayrılır.Her şeyin gölgesinin bir buçuk katına çıktığı zamana kadar fazilet, iki misline çıktığı zamana kadar ihtiyarî vakittir. Bir özür yok iken bu ihtiyarî vakti geçirmek caiz değildir. Mekruh vakit ise, bundan sonra güneşin batmasına kadar olan vakittir. Güneşin batışından önce bir rekât da olsa kılabilen kimse ikindi namazını kılmış olur ( İbn Kudame, el-Muğnî, II, 15-16;Nevevî, el-Mecmû’, III, 27)."